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(الرحمة العالمية) الكويتية تفتتح مدرسة أساسية للفتيات بمحافظة (مأرب)

8/26/2024 5:12:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 26 – 8 (كونا) -- افتتحت جمعية (الرحمة العالمية) الكويتية اليوم الاثنين مدرسة (إدريس الأساسية للفتيات) بحي (المطار) شرقي مدينة (مأرب) اليمنية بتكلفة إجمالية بلغت 330 ألف دولار وبتمويل متبرعين كويتيين ضمن حملة (الكويت الى جانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.


وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة (التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع رائد إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المدرسة التي بنيت على مساحة 4500 متر مربع تتكون من دورين وتشمل 12 فصلا دراسيا مع الادارة ومعامل مدرسية ومكتبة.


وأضاف أن المشروع الذي أشرفت عليه جمعية (الرحمة العالمية) شمل بناء وتجهيز وتأثيث المدرسة وتزويدها بالمرافق الخدمية وبناء السور وتأهيل المدرسة لتوفير بيئة ملائمة للتحصيل العلمي والمعرفي.


وأشار ابراهيم إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدرسة تبلغ ألف طالبة سيدرسن على فترتين صباحية ومسائية نظرا للكثافة الطلابية العالية في الأحياء السكنية المجاورة.


واوضح أن الجمعية تجري الاستعدادات لإضافة طابق جديد للمبنى المدرسي يضم عددا من الفصول الدراسية لتوسيع قدرتها الاستيعابية لاستقبال أكبر قدر من الطالبات وضمان خفض نسبة تسرب الفتيات من التعليم إلى أدنى المستويات خصوصا من فئة النازحين.


من جانبه أشاد نائب وزير التربية والتعليم اليمني علي العباب في تصريح صحفي خلال حفل التدشين ب "الدور الإنساني لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا والدعم الفاعل بمشاريع مستدامة في مختلف القطاعات ومنها القطاع التربوي والتعليمي".


وذكر أن هذه المدرسة ستوفر فرصة رائعة لآلاف الفتيات من النازحات والمجتمع المضيف في المنطقة للالتحاق بالتعليم وتجنب الوقوع في براثن الأمية.(النهاية)




س ن ص / ر ا ء




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