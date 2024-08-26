(الرحمة العالمية) الكويتية تفتتح مدرسة أساسية للفتيات بمحافظة (مأرب)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 26 – 8 (كونا) -- افتتحت جمعية (الرحمة العالمية) الكويتية اليوم الاثنين مدرسة (إدريس الأساسية للفتيات) بحي (المطار) شرقي مدينة (مأرب) اليمنية بتكلفة إجمالية بلغت 330 ألف دولار وبتمويل متبرعين كويتيين ضمن حملة (الكويت الى جانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة (التواصل للتنمية الإنسانية) المنفذة للمشروع رائد إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المدرسة
التي بنيت على مساحة 4500 متر مربع تتكون من دورين وتشمل 12 فصلا دراسيا مع الادارة ومعامل مدرسية ومكتبة.
وأضاف أن المشروع الذي أشرفت عليه جمعية (الرحمة العالمية) شمل بناء وتجهيز وتأثيث المدرسة وتزويدها بالمرافق الخدمية وبناء السور وتأهيل المدرسة لتوفير بيئة ملائمة للتحصيل العلمي والمعرفي.
وأشار ابراهيم إلى أن الطاقة الاستيعابية للمدرسة تبلغ ألف طالبة سيدرسن على فترتين صباحية ومسائية نظرا للكثافة الطلابية العالية في الأحياء السكنية المجاورة.
واوضح أن الجمعية تجري الاستعدادات لإضافة طابق جديد للمبنى المدرسي يضم عددا من الفصول الدراسية لتوسيع قدرتها الاستيعابية لاستقبال أكبر قدر من الطالبات وضمان خفض نسبة تسرب الفتيات من التعليم إلى أدنى المستويات خصوصا من فئة النازحين.
من جانبه أشاد نائب وزير التربية والتعليم اليمني علي العباب في تصريح صحفي خلال حفل التدشين ب "الدور الإنساني لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا والدعم الفاعل بمشاريع مستدامة في مختلف القطاعات ومنها القطاع التربوي والتعليمي".
وذكر أن هذه المدرسة ستوفر فرصة رائعة لآلاف الفتيات من النازحات والمجتمع المضيف في المنطقة للالتحاق بالتعليم وتجنب الوقوع في براثن الأمية.(النهاية)
س ن ص / ر ا ء
MENAFN26082024000071011013ID1108600081
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