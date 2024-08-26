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بدء مناورات (سوبر جارودا شيلد) العسكرية في اندونيسيا بمشاركة 22 دولة

8/26/2024 5:12:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 26 - 8 (كونا) -- بدأت اليوم الاثنين مناورات (سوبر جارودا شيلد) العسكرية في اندونيسسيا بمشاركة 1120 جنديا من 22 دولة وتستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل.


وقال قائد كتيبة المشاة البحرية الخامسة الاندونيسية المقدم البحري أحمد فوزي في تصريح صحفي إنه "من خلال هذه المناورات تأمل اندونيسيا تحسين التعاون والتنسيق مع الدول المشاركة وزيادة الفعالية في تنفيذ المناورات العسكرية".


من جهته ذكر (مركز معلومات القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية) في بيان إن المناورات تبدأ في قاعدة (جواندا) العسكرية في مقاطعة (سورابايا) وتتضمن نوعا جديدا من التدريب السيبراني لمعالجة التهديدات السيبرانية الناشئة إضافة إلى تدريب العمليات البرمائية.


وذكر المركز أن مناورات العام الحالي ستتضمن أيضا الظهور الأول لطائرات الهليكوبتر الأمريكية (شينوك.إس.إتش-47) ذات المحركين المزدوجين مضيفا ان المناورات ستختتم بتدريب ميداني مشترك يشمل عمليات جوية مظلية مشتركة بين القوات الأمريكية والإندونيسية واليابانية.


يذكر أن (سوبر جارودا شيلد) هي مناورات سنوية مشتركة متعددة الأطراف بين القوات المسلحة الإندونيسية والدول الصديقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي تشمل القوات المسلحة من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وتشارك فيها كذلك دول عدة بصفة مراقبة.(النهاية)




ع ا ب / ا ب خ




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