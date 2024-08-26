بدء مناورات (سوبر جارودا شيلد) العسكرية في اندونيسيا بمشاركة 22 دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 26 - 8 (كونا) -- بدأت اليوم الاثنين مناورات (سوبر جارودا شيلد) العسكرية في اندونيسسيا بمشاركة 1120 جنديا من 22 دولة وتستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل.
وقال قائد كتيبة المشاة البحرية الخامسة الاندونيسية المقدم البحري أحمد فوزي في تصريح صحفي
إنه "من خلال هذه المناورات تأمل اندونيسيا تحسين التعاون والتنسيق مع الدول المشاركة وزيادة الفعالية في تنفيذ المناورات العسكرية".
من جهته ذكر (مركز معلومات القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية) في بيان إن المناورات تبدأ في قاعدة (جواندا) العسكرية في مقاطعة (سورابايا) وتتضمن نوعا جديدا من التدريب السيبراني لمعالجة التهديدات السيبرانية الناشئة إضافة إلى تدريب العمليات البرمائية.
وذكر المركز أن مناورات العام الحالي ستتضمن أيضا الظهور الأول لطائرات الهليكوبتر الأمريكية (شينوك.إس.إتش-47) ذات المحركين المزدوجين مضيفا ان المناورات ستختتم بتدريب ميداني مشترك يشمل عمليات جوية مظلية مشتركة بين القوات الأمريكية والإندونيسية واليابانية.
يذكر أن (سوبر جارودا شيلد) هي مناورات سنوية مشتركة متعددة الأطراف بين القوات المسلحة الإندونيسية والدول الصديقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي تشمل القوات المسلحة من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وتشارك فيها كذلك دول عدة بصفة مراقبة.(النهاية)
ع ا ب / ا ب خ
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