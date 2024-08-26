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مصر: مصرع 9 وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بمحافظة (الفيوم) شمالي الصعيد

8/26/2024 5:12:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 8 (كونا) -- لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون اليوم الإثنين في حادث تصادم ست سيارات وقع بالقرب من مدخل مدينة (سنورس) بمحافظة (الفيوم) شمالي صعيد مصر.


وذكرت وكالة (أنباء الشرق الأوسط) المصرية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج وأن حالتهم غير مستقرة.


وأوضحت أن المعاينة الأولية أثبتت أن التصادم وقع بين ست سيارات اختلت عجلة القيادة في يد أحد قائديها مما أدى إلى فقدان السيطرة على القيادة واصطدامها بسيارة أخرى نتج عنها تصادم عدد من السيارات.


وأضافت أنه تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات ونقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى فيما أخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيق.(النهاية)




ا س م / م ع ا




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