مصر: مصرع 9 وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بمحافظة (الفيوم) شمالي الصعيد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 26 - 8 (كونا) -- لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون اليوم الإثنين في حادث تصادم ست سيارات وقع بالقرب من مدخل مدينة (سنورس) بمحافظة (الفيوم) شمالي صعيد مصر.
وذكرت وكالة (أنباء الشرق الأوسط) المصرية أنه تم نقل
المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج وأن حالتهم غير مستقرة.
وأوضحت أن المعاينة الأولية أثبتت أن التصادم وقع بين ست سيارات اختلت عجلة القيادة في يد أحد قائديها مما أدى إلى فقدان السيطرة على القيادة واصطدامها بسيارة أخرى نتج عنها تصادم عدد من السيارات.
وأضافت أنه تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات ونقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى فيما أخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيق.(النهاية)
ا س م / م ع ا
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