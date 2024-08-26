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سمو أمير البلاد يستقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد

8/26/2024 5:12:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 8 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر الشقيقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.


حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والعضو المنتدب للتسويق العالمي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد فيصل المالك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)




ا ع ب


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