سمو أمير البلاد يستقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 8 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وزير
الدولة لشؤون الطاقة بدولة قطر الشقيقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والعضو المنتدب للتسويق العالمي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد فيصل المالك الصباح وكبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)
ا ع ب
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