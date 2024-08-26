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إقرار التقريرين المالي والإداري لجمعية غرب وشمال عمان الصناعية

8/26/2024 5:10:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقرت الهيئة العامة لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مؤخرا، التقريرين المالي والإداري لأعمال مجلس إدارتها خلال العام الماضي 2023 .
 وحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها "محمد وليد" الجيطان، عرض للنشاطات التي نفذتها الجمعية العام الماضي، وتضمنت العديد من الأمور منها، تنظيم لقاء لمتابعة قضايا وتحديات القطاع الصناعي بقطاع الاستثمار مع وزارتي الاستثمار والداخلية بالإضافة لعقد يوم تعريفي للمنشآت الصناعية حول تعبئة الطلبات لبرنامج تطوير الصادرات.
كما قامت الجمعية بنتظم ورشة تعريفية ببرنامج الثورة الصناعية الرابعة بالتشارك بين مركز الابتكار الأردني بالإضافة لغقد اجتماع مع وزارة الاستثمار ومناقشة القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي

واوضح الجيطان خلال الاجتماع الذي حضره، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان الجمعية قامت أيضا بحث القضايا والمعيقات التي تتعلق بعمل دائرتي ضريبتي الدخل والمبيعات ومناقشة ايضا آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية بالإضافة إلى عقد لقاء مع المصانع التي يشكل الطحين مادة رئيسية لمدخلاتها بالانتاج لبحث القضايا والمعوقات التي تواجهها في توفير المواد الأولية.
كما قامت الجمعية بالمشاركة باجتماع الهيئة العامة لجميع الصناعيين بغرفتي صناعة عمان والاردن لدعم الاهل في غزة واخر المستجدات المتعلقة بحملة "وفاء الدين "
وبين الجيطان، أن الجمعية حرصت على المشاركة في العديد من المعارض المحلية والخارجية للترويج وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وتنظيم الورش واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقال الجيطان الجمعية ستستمر في تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات والسعي إلى تحقيق التكامل والتعاون بين أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية بهدف الترويج للصناعة الوطنية وفتح منافذ تسويقية جديدة لها، بالتعاون المستمر مع غرفتي صناعة عمان والأردن.
وأكد أن الجمعية تعمل بشكل مستمر ليكون القطاع الصناعي أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسينها محليا وإقليميا وعالميا، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، مبينا أن الجمعية تعمل من أجل تعزيز التنافسية الصناعية عبر التشاور والعمل الجماعي المشترك فيما بينها من جهة وبين المصانع والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبين الجيطان، أن القطاع الصناعي يعد قاطرة النمو للاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للعمالة المحلية، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي و95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعني أن الوقف إلى جانبه أمر في غاية الأهمية من أجل توسيع نشاطاته وزيادة إنتاجه وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
يشار إلى مناطق جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية التي تأسست عام 2017، تتوزع على وادي السير وناعور وطريق المطار وصويلح الصناعية وعين الباشا والفحيص، وتضم قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والإنشائية والبلاستيكية.

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