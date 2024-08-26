إقرار التقريرين المالي والإداري لجمعية غرب وشمال عمان الصناعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقرت الهيئة العامة لجمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مؤخرا، التقريرين المالي والإداري لأعمال مجلس إدارتها خلال العام الماضي 2023 .
وحسب بيان للجمعية اليوم الاثنين، تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيسها "محمد وليد" الجيطان، عرض للنشاطات التي نفذتها الجمعية العام الماضي، وتضمنت العديد من الأمور منها، تنظيم لقاء لمتابعة قضايا وتحديات القطاع الصناعي بقطاع الاستثمار مع وزارتي الاستثمار والداخلية بالإضافة لعقد يوم تعريفي للمنشآت الصناعية حول تعبئة الطلبات لبرنامج تطوير الصادرات.
كما قامت الجمعية بنتظم ورشة تعريفية ببرنامج الثورة الصناعية الرابعة بالتشارك بين مركز الابتكار الأردني بالإضافة لغقد اجتماع مع وزارة الاستثمار ومناقشة القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي
واوضح الجيطان خلال الاجتماع الذي حضره، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان الجمعية قامت أيضا بحث القضايا والمعيقات التي تتعلق بعمل دائرتي ضريبتي الدخل والمبيعات ومناقشة ايضا آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية بالإضافة إلى عقد لقاء مع المصانع التي يشكل الطحين مادة رئيسية لمدخلاتها بالانتاج لبحث القضايا والمعوقات التي تواجهها في توفير المواد الأولية.
كما قامت الجمعية بالمشاركة باجتماع الهيئة العامة لجميع الصناعيين بغرفتي صناعة عمان والاردن لدعم الاهل في غزة واخر المستجدات المتعلقة بحملة "وفاء الدين "
وبين الجيطان، أن الجمعية حرصت على المشاركة في العديد من المعارض المحلية والخارجية للترويج وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية وتنظيم الورش واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقال الجيطان الجمعية ستستمر في تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات والسعي إلى تحقيق التكامل والتعاون بين أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية بهدف الترويج للصناعة الوطنية وفتح منافذ تسويقية جديدة لها، بالتعاون المستمر مع غرفتي صناعة عمان والأردن.
وأكد أن الجمعية تعمل بشكل مستمر ليكون القطاع الصناعي أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسينها محليا وإقليميا وعالميا، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، مبينا أن الجمعية تعمل من أجل تعزيز التنافسية الصناعية عبر التشاور والعمل الجماعي المشترك فيما بينها من جهة وبين المصانع والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبين الجيطان، أن القطاع الصناعي يعد قاطرة النمو للاقتصاد الوطني والمشغل الأكبر للعمالة المحلية، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي و95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعني أن الوقف إلى جانبه أمر في غاية الأهمية من أجل توسيع نشاطاته وزيادة إنتاجه وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
يشار إلى مناطق جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية التي تأسست عام 2017، تتوزع على وادي السير وناعور وطريق المطار وصويلح الصناعية وعين الباشا والفحيص، وتضم قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والإنشائية والبلاستيكية.
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