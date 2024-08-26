إنجاز المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الأردني العراقي في الربع الأول من 2025



وبحسب التقرير الذي صدر أمس، فقد تمت المباشرة في تنفيذ الأعمال المدنية والهندسية لتوريد المواد والقواطع الكهربائية والمحولات وملحقاتها، وتنفيذ أعمال خط النقل الكهربائي 400 ك.ف.



وتتضمن المرحلة الثانية من الربط تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بشكل شعاعي يحمل 150-200 م.و على جهد 400 ك.ف بعد استكمال أعمال إنشاء خط النقل بطول 330 ك.ف، بالإضافة إلى استكمال أعمال الربط في محطة تحويل القائم 132/ 400 ك.ف من الجانب العراقي، وإنشاء محطة تحويل الريشة 33/ 132/ 400 ك.ف من الجانب الأردني.



وكانت المرحلة الأولى للربط مع الجانب العراقي والتي دخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الحالي، تضمنت تزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد 132 ك.ف لتغذيتها بشكل شعاعي يحمل 40 م.و على جهد 132 ك.ف بعد استكمال إنشاء خط النقل من الجانب العراقي بطول 150 كم.



وأشار التقرير إلى إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات المرتبطة بمشروع الربط مع السعودية (اتفاقية الربط واتفاقية التشغيل والاتفاقية التجارية).

وتم التوقيع بالأحرف الأولى مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقيتي القرض والضمان، الخاصتين بمشروع الربط الأردني السعودي بقيمة (22) مليون دينار كويتي، ما يعادل 71.6 مليون دولار، وبانتظار توقيع الاتفاقيات تمهيداً للبدء بتنفيذ المشروع.



وبخصوص الربط الأردني المصري، ترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999 بكيبل بحري جهد 400 ك.ف يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كلم وباستطاعة 550 م.و، حيث يتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي.



ويجري العمل على رفع قدرة خط الربط بين البلدين بإضافة كيبل بحري جديد بدائرتي استطاعة كل دائرة ألف ميجاواط.



ووفقا للتقرير تم تشغيل الربط الكهربائي بين الأردن وفلسطين من خلال إنشاء محطة تحويل الرامة في شهر تموز 2022، والافتتاح بحضور المعنيين من كلا البلدين في 24 آب 2022، حيث تمت توسعة قدرة التصدير للجانب الفلسطيني وأصبحت 80 ميجاواط، ويجري العمل على دراسات فنية للربط بين البلدين على خط جهد عالي (k.v132).



أما بخصوص الربط مع لبنان فقد تم توقيع اتفاقية عبور للطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة السورية، وتم توقيع عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية منذ عام 2021 دون دخولها حيز التنفيذ، وبانتظار استكمال الإجراءات تمهيدا للبدء بالتنفيذ.-(بترا)