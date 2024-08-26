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انخفاض إنتاج الأردن من النفط 46.4% العام الماضي

8/26/2024 5:10:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن انخفاض إنتاج الأردن من النفط بنسبة 46.4% العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2022.
وتشير بيانات وزارة الطاقة، إلى أن الأردن أنتج 43988 برميل نفط العام الماضي، مقارنة بـ94675 برميل نفط في العام 2022، و107880 برميلا في العام 2021، و9714 برميلا في العام 2020.

وحسب تقارير وزارة الطاقة، وقع الأردن اتفاقية "حفر وخدمات" مع شركة أدنوك الإماراتية لتطوير حقل حمزة النفطي، وحفر آبار جديدة، كما تم حفر بئرين في منطقتي السرحان والجفر لاستشكاف النفط.

وبلغ معدل الإنتاج اليومي للنفط في حقل حمزة 200 برميل فقط.

واستورد الأردن العام الماضي، 9.2 مليون برميل نفط عبر ميناء العقبة، بالإضافة إلى 3.8 مليون برميل نفط مستوردة من العراق، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين، والتي تم تجديد العمل بها منتصف العام الحالي.

انتاج الغاز
في المقابل، ارتفع إنتاج الأردن من الغاز إلى 6.31 مليار قدم مكعبة العام الماضي، مقارنة مع 5.38 مليار قدم مكعبة في العام 2022.

وتتمثل مصادر التزود بالغاز الطبيعي في الأردن، بالغاز الطبيعي المصري، وغاز الشمال، والغاز الطبيعي المسال من باخرة الغاز الطبيعي العائمة في العقبة، والغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة.

وتبلغ نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في الأردن 61.1%،

وتبلغ القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي، ما مقداره 32 مليون قدم مكعب يوميا، وفق بيانات وزارة الطاقة.-(المملكة)

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