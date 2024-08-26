الذهب في مستوى قياسي بعد تأكيد خفض الفائدة في سبتمبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى قياسي لها بعد أن أكد رئيس
مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي
سيبدأ خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
جرى تداول سعر الذهب قرب 2510 دولارات للأونصة بعد ارتفاعه 1.1% يوم
الجمعة. وقال باول في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن "الوقت قد
حان" للتحول إلى التيسير النقدي، وأوضح أيضاً نيته منع المزيد من التباطؤ
في سوق العمل الأميركية. وعادةً ما تعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية
الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بسندات الخزانة.
ارتفعت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 20% هذا العام في صعود حاد لأسباب منها التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من التحول نحو خفض أسعار الفائدة المتوقع منذ فترة طويلة. كما لاقت
الأسعار دعماً من الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب المخاطر الجيوسياسية
المتزايدة وعدم اليقين قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر، بالإضافة إلى
مشتريات البنوك المركزية والمستهلكين الآسيويين.
كما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2515.12 دولار في الساعة 7:40 صباحاً في
سنغافورة بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي عند 2531.75 دولار الأسبوع الماضي.
واستقر كذلك مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، بعد انخفاضه 1.2% الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة، بينما انخفضت أسعار البلاتين والبلاديوم.
والأسبوع الحالي مليء بالبيانات في الولايات المتحدة،
مما قد يغير التوقعات بشأن مدى سرعة خفض أسعار الفائدة.
وأبرز هذه
البيانات هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي-مقياس التضخم المفضل لدى
الاحتياطي الفيدرالي-لشهر يوليو والذي سيصدر يوم الجمعة. وسيراقب
المستثمرون أيضاً التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، بعد أن شنت إسرائيل ضربة استباقية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان في مطلع الأسبوع، نقلا عن بلومبرغ.
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