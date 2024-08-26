Tuesday, 27 August 2024 01:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب في مستوى قياسي بعد تأكيد خفض الفائدة في سبتمبر

8/26/2024 5:10:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى قياسي لها بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.


جرى تداول سعر الذهب قرب 2510 دولارات للأونصة بعد ارتفاعه 1.1% يوم الجمعة. وقال باول في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن "الوقت قد حان" للتحول إلى التيسير النقدي، وأوضح أيضاً نيته منع المزيد من التباطؤ في سوق العمل الأميركية. وعادةً ما تعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بسندات الخزانة.


ارتفعت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 20% هذا العام في صعود حاد لأسباب منها التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من التحول نحو خفض أسعار الفائدة المتوقع منذ فترة طويلة. كما لاقت الأسعار دعماً من الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية والمستهلكين الآسيويين.

كما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2515.12 دولار في الساعة 7:40 صباحاً في سنغافورة بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي عند 2531.75 دولار الأسبوع الماضي. واستقر كذلك مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، بعد انخفاضه 1.2% الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة، بينما انخفضت أسعار البلاتين والبلاديوم.


والأسبوع الحالي مليء بالبيانات في الولايات المتحدة، مما قد يغير التوقعات بشأن مدى سرعة خفض أسعار الفائدة.

وأبرز هذه البيانات هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي-مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي-لشهر يوليو والذي سيصدر يوم الجمعة. وسيراقب المستثمرون أيضاً التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، بعد أن شنت إسرائيل ضربة استباقية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان في مطلع الأسبوع، نقلا عن بلومبرغ.

MENAFN26082024000072011014ID1108600041

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث