الذهب في مستوى قياسي بعد تأكيد خفض الفائدة في سبتمبر



جرى تداول سعر الذهب قرب 2510 دولارات للأونصة بعد ارتفاعه 1.1% يوم الجمعة. وقال باول في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن "الوقت قد حان" للتحول إلى التيسير النقدي، وأوضح أيضاً نيته منع المزيد من التباطؤ في سوق العمل الأميركية. وعادةً ما تعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بسندات الخزانة.



ارتفعت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 20% هذا العام في صعود حاد لأسباب منها التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من التحول نحو خفض أسعار الفائدة المتوقع منذ فترة طويلة. كما لاقت الأسعار دعماً من الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر، بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية والمستهلكين الآسيويين.

كما استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2515.12 دولار في الساعة 7:40 صباحاً في سنغافورة بعد أن لامس أعلى مستوى قياسي عند 2531.75 دولار الأسبوع الماضي. واستقر كذلك مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، بعد انخفاضه 1.2% الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة، بينما انخفضت أسعار البلاتين والبلاديوم.



والأسبوع الحالي مليء بالبيانات في الولايات المتحدة، مما قد يغير التوقعات بشأن مدى سرعة خفض أسعار الفائدة.

وأبرز هذه البيانات هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي-مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي-لشهر يوليو والذي سيصدر يوم الجمعة. وسيراقب المستثمرون أيضاً التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، بعد أن شنت إسرائيل ضربة استباقية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان في مطلع الأسبوع، نقلا عن بلومبرغ.

