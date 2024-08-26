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شعرية النص السردي دراسة في أشكال الحبكة في روايات حيدر حيدر

8/26/2024 5:10:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - صدر عن مجمع اللغة العربية حيفا، فلسطين، الطبعة الثانية، من كتاب "شعرية النص السردي، دراسة في أشكال الحبكة في روايات حيدر حيدر"، للدكتور فؤاد عزام.
كتب رئيس قسم اللغة العربية في جامعة حيفا البروفيسور إبراهيم طه كلمة حول الكتاب قال فيها: "يندرج هذا الكتاب في سياق الدراسات الجادة التي تتعامل مع النص الأدبي بالتعميم، والسردي بالتخصيص، بصوفه نشاطا إبداعيا يخضع، كغيره من النشاطات الإنسانية الأخرى، للدرس والتمحيص. فإلى جانب أدواته الإجرائية الكتابية الموهوبة فثمة أدوات لا يكتسبها الكاتب إلا بالدرس والسعي. وعلى أساس هذا الفهم، وبما يفرضه الدرس الأكاديمي من واجب التدقيق والنظر، من دون أن يُعطل واجب التردد والحذر".
ويرى طه، أن المؤلف قام بمقاربة النص السردي بتأن وروية وأسس لنظرية الحبكة في النص السردي بالمطلق. وعبر هذه الدراسة الجادة يسعى عزام إلى ترتيب الأوراق في الدرس الأدبي، وما يلحقه من حراك نقدي، الذي يبدو فيه متهيبا من حين إلى آخر من التعامل "العلمي"، مع النص الأدبي. وهي لذلك لا تخلو من جرأة يحتاجها كل دارس جاد قد تصل في بعض الأحيان إلى حد المخاطرة. ولكن لا بأس، ما دامت الدراسات يشفع لها جهد جدي عميق، كهذه الدراسة العميقة التي يطرحها المؤلف في كتابه.
يشير طه إلى الحبكة، فتتشكل عنده في المحصلة النهائية من هيكل سردي خماسي الأضلاع، وهي على الترتيب: الزمان، المكان الشخصية، الأحداث والراوي. وكلها بالضرورة تتحد فيما بينها في بعض المواضع وتتداخل أو تتقاطع في مواضع أخرى في النص السردي. ثم قام المؤلف في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة بتجريب هذه الأسس ومعاينة تجلياتها في روايات الكاتب السوري حيدر حيدر.
ويبن طه، أن المؤلف يكشف في هذه الدراسة بالتنظير والتطبيق عن صنعة النص السردي ويؤكد تعلقها الحتمي بالرسالة التي يسعى الكاتب، بطريقة أو بأخرى، إلى إيصالها للقارئ. ولعل هذا التلاحم بين صنعة النص السردي وبين رسالته هو ما يفرق بين الإبداع وغيره، وعلى ما بذله من جهد وعطاء في موضوع هذه الدراسة.
فيما يستعرض المؤلف فؤاد عزام في مقدمته للكتاب، نبذة عن مؤلفات حيدر حيدر الذي نشر ثماني روايات وخمس مجموعات قصص قصيرة، وتعتبر أعماله قفزة نوعية في تاريخ تطور القصة السورية، فهي تخرج على أساليب وتقنيات الكتابة التقليدية، فهي متغيرة ومتبدلة، وقد بدأ أعماله بمجموعة قصصية "حكايا النورس المهاجر في 1968"، ورواية "الفهد العام 1968"، وهما عملان تقليديان من وجهة مبناهما، ثم جاءت القفزة النوعية في رواية "الزمن الموحش العام 1973"، والتي تنتمي إلى تيار الحداثة الروائية.
ويرى أن حيدر استمر في هذا التطور ومن أبرز رواياته ومجموعاته القصصية رواية، "وليمة لأعشاب الحبر العام 1983"، ورواية "مرايا النار 1992"، ثم عادة في روايتيه الأخيرتين "شموس الغجر 1997"، "مراثي الأيام 2001"، إلى الحداثة المعتدلة. لافتا إلى أن حيدر هو يساري متمرد على جميع أشكال التنميط والسلطة: الاجتماعية والسياسية، الاقتصادية، وكان متمردا في أشكال كتابته وفي طروحاته الفكرية، مما أثار جدلا واسعا حوله، ومما جعله يقضي معظم حياته متنقلا من منفى إلى آخر، اختيارا أو قسرا، فاغتنت تجربته وتنوعت مضامينها وأشكالها، وتناولت قضايا وهموما، مثل تجربة الحزب الشيوعي العراقي، وتجربة الثورة الجزائرية، وتجربة المقاومة الفلسطينية، والحرب الأهلية اللبنانية، إضافة إلى هموم عامة، تتعلق بالإنسان العربي المقموع والسلطة القامعة، عدا عن همومه الذاتية.

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