شعرية النص السردي دراسة في أشكال الحبكة في روايات حيدر حيدر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان - صدر عن مجمع اللغة العربية حيفا، فلسطين، الطبعة الثانية، من كتاب "شعرية النص السردي، دراسة في أشكال الحبكة في روايات حيدر حيدر"، للدكتور فؤاد عزام.
كتب رئيس قسم اللغة العربية في جامعة
حيفا البروفيسور إبراهيم طه كلمة حول الكتاب قال فيها: "يندرج هذا الكتاب في سياق الدراسات الجادة التي تتعامل مع النص الأدبي بالتعميم، والسردي بالتخصيص، بصوفه نشاطا إبداعيا يخضع، كغيره من النشاطات الإنسانية الأخرى، للدرس والتمحيص. فإلى جانب أدواته الإجرائية الكتابية الموهوبة فثمة أدوات لا يكتسبها الكاتب إلا بالدرس والسعي. وعلى أساس هذا الفهم، وبما يفرضه الدرس الأكاديمي من واجب التدقيق والنظر، من دون أن يُعطل واجب التردد والحذر".
ويرى طه، أن المؤلف قام بمقاربة النص السردي بتأن وروية وأسس لنظرية الحبكة في النص السردي بالمطلق. وعبر هذه الدراسة الجادة يسعى عزام إلى ترتيب الأوراق في الدرس الأدبي، وما يلحقه من حراك نقدي، الذي يبدو فيه متهيبا من حين إلى آخر من التعامل "العلمي"، مع النص الأدبي. وهي لذلك لا تخلو من جرأة يحتاجها كل دارس جاد قد تصل في بعض الأحيان إلى حد المخاطرة. ولكن لا بأس، ما دامت الدراسات يشفع لها جهد جدي عميق، كهذه الدراسة العميقة التي يطرحها المؤلف في كتابه.
يشير طه إلى الحبكة، فتتشكل عنده في المحصلة النهائية من هيكل سردي خماسي الأضلاع، وهي على الترتيب: الزمان، المكان الشخصية، الأحداث والراوي. وكلها بالضرورة تتحد فيما بينها في بعض المواضع وتتداخل أو تتقاطع في مواضع أخرى في النص السردي. ثم قام المؤلف في مرحلة لاحقة من هذه الدراسة بتجريب هذه الأسس ومعاينة تجلياتها في روايات الكاتب السوري حيدر حيدر.
ويبن طه، أن المؤلف يكشف في هذه الدراسة بالتنظير والتطبيق عن صنعة النص السردي ويؤكد تعلقها الحتمي بالرسالة التي يسعى الكاتب، بطريقة أو بأخرى، إلى إيصالها للقارئ. ولعل هذا التلاحم بين صنعة النص السردي وبين رسالته هو ما يفرق بين الإبداع وغيره، وعلى ما بذله من جهد وعطاء في موضوع هذه الدراسة.
فيما يستعرض المؤلف فؤاد عزام في مقدمته للكتاب، نبذة عن مؤلفات حيدر حيدر الذي نشر ثماني روايات وخمس مجموعات قصص قصيرة، وتعتبر أعماله قفزة نوعية في تاريخ تطور القصة السورية، فهي تخرج على أساليب وتقنيات الكتابة التقليدية، فهي متغيرة ومتبدلة، وقد بدأ أعماله بمجموعة قصصية "حكايا النورس المهاجر في 1968"، ورواية "الفهد العام 1968"، وهما عملان تقليديان من وجهة مبناهما، ثم جاءت القفزة النوعية في رواية "الزمن الموحش العام 1973"، والتي تنتمي إلى تيار الحداثة الروائية.
ويرى أن حيدر استمر في هذا التطور ومن أبرز رواياته ومجموعاته القصصية رواية، "وليمة لأعشاب الحبر العام 1983"، ورواية "مرايا النار 1992"، ثم عادة في روايتيه الأخيرتين "شموس الغجر 1997"، "مراثي الأيام 2001"، إلى الحداثة المعتدلة. لافتا إلى أن حيدر هو يساري متمرد على جميع أشكال التنميط والسلطة: الاجتماعية والسياسية، الاقتصادية، وكان متمردا في أشكال كتابته وفي طروحاته الفكرية، مما أثار جدلا واسعا حوله، ومما جعله يقضي معظم حياته متنقلا من منفى إلى آخر، اختيارا أو قسرا، فاغتنت تجربته وتنوعت مضامينها وأشكالها، وتناولت قضايا وهموما، مثل تجربة الحزب الشيوعي العراقي، وتجربة الثورة الجزائرية، وتجربة المقاومة الفلسطينية، والحرب الأهلية اللبنانية، إضافة إلى هموم عامة، تتعلق بالإنسان العربي المقموع والسلطة القامعة، عدا عن همومه الذاتية.
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