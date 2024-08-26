​أخطاء تتعلق بحفظ وتناول الأدوية عليك تجنبها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لا يدرك كثير من الأشخاص أن هناك بعض الأخطاء التي يتم ارتكابها عندما يتعلق الأمر بطريقة الاحتفاظ بالأدوية في المنزل أو بطريقة تناولها، يمكن أن تؤثر سلباً على فاعلية هذه الأدوية.
وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة ((نيويورك تايمز)) الأميركية مع مجموعة من الصيادلة عن أخطاء تتعلق بحفظ وتناول الأدوية ينبغي على الأشخاص تجنبها.
وهذه الأخطاء هي:
الاحتفاظ بالأدوية بالقرب من مصدر حرارة
قالت ميريام شو أوغيدا، الأستاذة المساعدة لممارسات الصيدلة والعلوم في كلية الصيدلة بجامعة ولاية أوهايو: ((بعض الأشخاص يحتفظون بالأدوية في خزانة بالمطبخ. هذه ليست فكرة جيدة على الإطلاق، فتخزين الأدوية بالقرب من مصدر حرارة قد يقلل من فاعليتها)).
الاحتفاظ بالأدوية في خزانة الحمام
كما أن تخزين الحبوب بالقرب من الأجهزة المنزلية المولدة للحرارة يمكن أن يقلل من فاعليتها، والاحتفاظ بها في خزانة الحمام فكرة سيئة، وفقاً لما أكده إريك ماكلولين، رئيس قسم ممارسة الصيدلة في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس.
وقال ماكلولين إن البخار المتصاعد من حمامك يمكن أن يتسبب في تآكل الطبقة الخارجية للأدوية، كما يمكن لحرارة الحمام أن تفسد المكونات النشطة في الأدوية.
ويجب حفظ كثير من الأدوية الفموية في درجات حرارة تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وفقاً لمنظمة دستور الأدوية الأميركي، وهي منظمة مستقلة غير ربحية تضع معايير لجودة الأدوية.
عدم تناول الأدوية بشكل صحيح
تشير الأبحاث إلى أن نصف الأدوية الموصوفة التي يتم تناولها في الولايات المتحدة تُستخدم بشكل غير صحيح. لذا بالإضافة إلى السؤال عن أي آثار جانبية، راجع تعليمات الاستخدام، بما في ذلك ما يجب فعله إذا تخطيت جرعة، كما قالت الدكتورة شو أوغيدا.
وأضافت شو أوغيدا: ((بعض المرضى يحقنون أدويتهم في الجزء الخطأ من أجسامهم، أو يستخدمون التحاميل الشرجية دون إزالة الرقاقة المعدنية من عليها أو يفرطون في استخدام أجهزة الاستنشاق والبخاخات)).
وتابعت: ((إذا كنت غير متأكد من كيفية تناول دواء أو حقنة ما، فاطلب من الصيدلي أن يوضح لك هذا الأمر)).
وأضاف الدكتور ماكلولين أنه إذا كنت تقوم بسحق الحبوب لأنك تواجه صعوبة في بلعها، فأخبر الصيدلي بهذا الأمر، حيث إن بعض الأدوية يكون لديها طبقة خارجية تجعلها تطلق المكون النشط بها بشكل تدريجي بطيء، بوصف ذلك أنه جزء من تصميمها، لكن في حال تعرضها للسحق، فإن الشخص سيحصل على الجرعة بالكامل في وقت واحد.
عدم التخلص من الأدوية القديمة بالطريقة الصحيحة
قال الدكتور ماكلولين إن بعض الأشخاص يتخلصون من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية في المرحاض، لكن هذا الأمر خاطئ جداً؛ لأنها قد ينتهي بها الأمر في إمدادات المياه، حيث إن محطات معالجة مياه الصرف الصحي ليست مصممة لإزالتها. ومن جهتها، نصحت الدكتورة شو أوغيدا بتسليم الأدوية منتهية الصلاحية للصيدليات، حيث إن كثيراً منها لديه صناديق إيداع آمنة للأدوية منتهية الصلاحية.-(وكالات)
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