3 أطعمة امتنع عنها لصحة قلبك... وإليك بدائلها

MENAFN - Alghad Newspaper)وينصح أطباء القلب واختصاصيو التغذية باستبعاد 3 أطعمة من نظامك الغذائي في أقرب وقت ممكن للحفاظ على صحة القلب، حسبما ذكر تقرير لموقع ((هاف بوست)).



اللحم المقدد



حذر جميع الخبراء الذين استشارهم التقرير من أنه: إذا كنت تريد العناية الجيدة بقلبك، فيجب عليك الاحتفاظ باللحم المقدد للمناسبات الخاصة أو التخلص منه تماماً من نظامك الغذائي.



قالت ميشيل روثنشتاين، اختصاصية التغذية الوقائية لأمراض القلب: ((إن طريقة اللحم المقدد يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات ضارة على صحة القلب)).



وأشارت إلى أن عملية معالجة اللحم المقدد باستخدام نتريت الصوديوم ومحتواه العالي من الصوديوم يمكن أن يرفع ضغط الدم، في حين تساهم المركبات المتكونة أثناء الطهي، مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs)، في التهاب وتلف الأوعية الدموية، مما يزيد بشكل جماعي من خطر الإصابة بأمراض القلب.



وقال الدكتور سامان ستاره شيناس، اختصاصي أمراض القلب في ((سيدارز سيناي))، إن أي شخص يتناول الطعام ولديه مشكلة في صحة القلب يجب أن يكون حذراً من اللحوم المصنَّعة بشكل عام، وكذلك اللحوم الحمراء.



وأضاف شيناس: ((إن الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية باللحوم الحمراء، خصوصاً تلك التي تحتوي على لحوم مصنَّعة بشكل كبير، يرتبطون بارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات والسمنة. تشمل المكونات المستخدمة في صنع هذه الأطعمة الصوديوم والنتريت)).



ويحتوي اللحم المقدد بشكل خاص على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة والكوليسترول والحديد الهيمي والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والأمينات غير المتجانسة.



الخبز الأبيض



أنواع الخبز الأبيض التي قد نجدها في أكياس بمتجر البقالة يمكن أن تكون سيئة للغاية لصحة قلبك. وقال الدكتور دانييل لوغر، اختصاصي أمراض القلب الوقائية في مركز راش الطبي الجامعي بشيكاغو، إن الخبز الأبيض، بمؤشره الغلوكوزي المرتفع ونقص العناصر الغذائية والألياف فيه مقارنة بخيارات خبز الحبوب الكاملة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر بالدم ومقاومة الإنسولين وزيادة الوزن، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات المرتبطة بها.



البطاطس المقلية



رغم طعمها الشهي فإنها لا تفيد قلبك بأي شكل من الأشكال.



((عندما يتم قلي الطعام، يتغير محتواه الغذائي، يفقد الطعام الماء ويمتص الدهون))، أوضح سيتاره شيناس: ((خصوصاً في حالة البطاطس المقلية، غالباً ما يتم إعادة استخدام الزيت، مما يؤدي إلى فقدان الدهون غير المشبعة وزيادة الدهون المتحولة. كما يتم تغطية البطاطس المقلية بكثير من الملح، وقد ارتبط تناول كميات كبيرة من الصوديوم بارتفاع ضغط الدم وزيادة أمراض القلب)).



وأضاف أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة المقلية بشكل عام يرتبط بزيادة أمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والسمنة.



ماذا يجب أن تأكل بدلاً من ذلك؟



يوصي الخبراء والمتخصصون بشدة بزيادة استهلاك البقوليات، مثل العدس والحمص والفاصولياء، فالبقوليات غنية بالألياف الصحية وتساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم حركة الأمعاء وتغذية البكتيريا المعوية الصحية. كما يمكن بسهولة صنع البقوليات بكميات كبيرة، وهي رائعة لوجبات أيام الأسبوع.



وتنصح خبيرة التغذية روثنشتاين بإدخال بذور الكتان واللوز في نظامك الغذائي، وقالت: ((تحتوي هذه الأطعمة على الليجنين، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تدعم صحة القلب عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات)).



وأوضحت: ((تساهم هذه المركبات، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، مثل فيتامين (هـ) وحمض ألفا لينولينيك والمغنيسيوم، في تحسين مستويات الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم وصحة الأوعية الدموية، مما يوفر فوائد وقائية للقلب)).



وتضيف: ((الكينوا والخبز المصنوع من القمح الكامل من الخيارات الصحية للقلب نظراً لقيمتها الغذائية الغنية، بما في ذلك الألياف والفوسفور والزنك والبروتين النباتي ومضادات الأكسدة، التي تعمل مجتمعة على خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب))، كما قالت إن ((محتواها العالي من الألياف ينظم مستويات السكر في الدم ويدعم صحة الأمعاء، مما يساهم في صحة القلب بشكل عام)).



إن الحفاظ على صحة قلبك رحلة تستمر مدى الحياة، والنظام الغذائي ليس سوى جزء من الصورة. وأكد الخبراء المشاركون في التقرير على أهمية ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب العادات السيئة، مثل التدخين أيضاً.-(وكالات)