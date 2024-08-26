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تساؤلات بشأن قانونية ظهور «مطرب ملثم» بحفلات مصرية

8/26/2024 5:10:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أثار المطرب المصري ((توو ليت)) جدلاً واسعاً وتساؤلات بشأن قانونية ظهوره ((ملثماً))، من دون الكشف عن هويته الحقيقية، في ظهوره الأول أمام الجماهير بحفل ضخم في مدينة العلمين الجديدة، مساء الجمعة الماضي، مع فرقة ((كايروكي)). وأطلق المطرب الملثم على نفسه اسم ((توو ليت)) بعدما قدم أغانيه خلال الآونة الأخيرة وهو يرتدي قناعاً.
فيما توقع كثير من المتابعين أن يكشف ((توو ليت)) عن هويته للمرة الأولى خلال حفله الأول على خشبة المسرح، فإنه لم يفعل، مكتفياً بالتأكيد على أنه سيوجد مع الجمهور بعد انتهاء حفله للاستماع إلى غناء فرقة ((كايروكي)).


وذكر متابعون أن ((توو ليت)) هو الرابر خفاجي عازف الجيتار، الذي يعمل على إعادة توزيع الأغاني، في حين شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات عدة عن رغبة الجمهور في معرفة هوية المطرب الشاب.


ودخل على خط التفاعل مع تغريدات الجمهور عدة فنانين منهم؛ ((أوس أوس))، ومحمد أنور، فيما ذهب متابعون آخرون إلى أن ((المطرب الملثم)) هو نجل الفنان عمرو دياب، ولا يريد الكشف عن هويته.


وبينما تساءل متابعون عما إذا كان المطرب المصري سيكمل مسيرته الفنية وهو يرتدي القناع، فإن آخرين عبّروا عن رغبتهم في استمراره من دون الكشف عن وجهه.


ورغم عدم وجود نص قانوني يمنع ظهور المطرب أو الممثل وهو يرتدي قناعاً، بحسب المحامي المصري محمد رضا، فإن ((عدم معرفة هوية الشخص نفسه تعد مشكلة قانونية لأن صاحبها قد يتورط في مشكلات ترتكب باسمه من خلال أشخاص يرتدون القناع نفسه الذي يظهر به أمام الجمهور)).


وعدَّ رضا وفق ما يقوله أن ((ما يقوم به (توو ليت) بمنزلة حالة جديدة أمام القانون لم تكن موجودة من قبل، لكنها تمثل من الناحية العملية خطورة في ظل عدم معرفة هوية صاحبها، واحتمالية أن يرتدي كثيرون الأقنعة نفسها التي يرتديها، ويبدأون في التفاعل مع الجمهور الأمر الذي يجب تداركه)).

وقال منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين لـ((الشرق الأوسط))، إن ((الجهة المنظمة للحفل هي المعنية بالتصاريح الخاصة بالمطربين والفرقة الموسيقية))، مؤكداً ((وجود لجنة قانونية من النقابة أنهت الإجراءات الخاصة بالحفل، لكنها لم تعد من الساحل الشمالي حتى الآن لتسجيل ما حصلت عليه في دفاتر النقابة)).


وتشترط القوانين المصرية حصول المطربين على تصاريح بالغناء قبل المشاركة بأي حفلات غنائية، وسبق أن منعت النقابة في فترات سابقة عدداً من مطربي المهرجانات من إحياء حفلات لعدم حصولهم على تصريح بالغناء، وألغت حفلات لهم بعد الإعلان عنها.


((ما يحدث شيء غير طبيعي))، بحسب الناقد الفني أحمد سعد الدين، الذي يؤكد لـ((الشرق الأوسط)) أن ((الإثارة التي لازمت ضجة المطرب الملثم استغرقت وقتاً أطول من اللازم))، مشيراً إلى أن ((النقابة معتمدة في إنهاء تصاريح الحفل الذي أحياه (توو ليت) على الشركة المنظمة للحفل بشكل أساسي)).





وتساءل رضا ماذا لو تعدى المطرب على حقوق الملكية لأي من المطربين أو الملحنين، مضيفاً أن ((مَن يريد ملاحقته قانوناً سيلجأ لنقابة الموسيقيين، التي ستكون وقتها ملزمة بتقديم بيانات المطرب للقضاء من أجل ملاحقته، بوصفها الجهة المسؤولة عن منح تصاريح الحفلات)).-(وكالات)

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