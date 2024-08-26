أجواء حارة في أغلب المناطق اليوم وغدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، اعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس حارًا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، حارا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الاربعاء، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط على فترات.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الخميس، لتصبح اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 20، وفي مرتفعات الشراة 32 - 19, وفي مناطق البادية 38 - 23 وفي مناطق السهول 35 - 24, وفي الأغوار الشمالية 41 - 27, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 30، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 42 - 30 درجة مئوية.-(بترا)
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