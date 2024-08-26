أجواء حارة في أغلب المناطق اليوم وغدا



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الثلاثاء، حارا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتنخفض درجات الحرارة قليلاً يوم الاربعاء، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةتنشط على فترات.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الخميس، لتصبح اقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 20، وفي مرتفعات الشراة 32 - 19, وفي مناطق البادية 38 - 23 وفي مناطق السهول 35 - 24, وفي الأغوار الشمالية 41 - 27, وفي الأغوار الجنوبية 43 - 30، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 42 - 30 درجة مئوية.-(بترا)