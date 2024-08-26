الأشغال: بدء العمل بمشروع تحسین وإعادة تأهيل لجزء من الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك



وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قال لإن المشروع الجديد امتدادا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق المهم للقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها السياحة.



وأكد أبو السمن أن الوزارة مستمرة في خطط رفع كفاءة الطرق وضمان ديمومتها ومعالجة ملاحظات المواطنين ضمن الامكانات المالية المتوفرة.



ويعد الطريق الملوكي أحد اهم الطرق الخارجية الرئيسية في المملكة والذي يربط الجنوب بالعاصمة ومناطق الشمال ويمر بمنطقة الشوبك ومحافظات الطفيلة، الكرك، مادبا، حيث يربط تلك المحافظات ببعضها وبالعاصمة عمان، وهو واحدة من الطرق التاريخيه ذات الدلالات السياسية والتجارية والسياحية.



ويقع المشروع على امتداد الطريق بين مدينتي الطفيلة والكرك ويبلغ طوله 5 كلم تقريبا وبتكلفة اجمالية بلغت نحو 1.9 مليون دينار.



ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وصيانة المنطقة المستهدفة وبالاتجاهين، إضافة إلى توسعة المقطع العرضي للطريق ليصبح بعرض كلي 10 متر للاتجاهين، ويشتمل المشروع عل أعمال ترابية وإزالة طبقات الاسفلت القائمة وأعمال حفريات الطرق وتجهيز الطبقة العلوية بعد إزالة الأسفلت القائم وأعمال الطمم والفرشيات من طبقة الأساس وطبقة ما تحت الأساس وأعمال الطبقات الاسفلتيه وتشمل الطبقة السطحية بسماكة 5 سم والطبقة الرابطة بسماكة (6) سم، بالإضافة الى أعمال السلامة المرورية من شواخص مرورية ودهان الطريق والحمايات الجانبية.