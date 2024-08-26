الأشغال: بدء العمل بمشروع تحسین وإعادة تأهيل لجزء من الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالاجراءات التحضيرية لإطلاق الأعمال في مشروع تحسین وإعادة تأهیل طريق الطفيلة – الكرك (الطريق الملوكي) الجزء السابع بطول 5 كم .
وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن قال لإن المشروع الجديد امتدادا للمشاريع التي نفذتها الوزارة على هذا الطريق المهم للقطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها السياحة.
وأكد أبو السمن أن الوزارة مستمرة في خطط رفع كفاءة الطرق وضمان ديمومتها ومعالجة ملاحظات المواطنين ضمن الامكانات المالية المتوفرة.
ويعد الطريق الملوكي أحد اهم الطرق الخارجية الرئيسية في المملكة والذي يربط الجنوب بالعاصمة ومناطق الشمال ويمر بمنطقة الشوبك ومحافظات الطفيلة، الكرك، مادبا، حيث يربط تلك المحافظات ببعضها وبالعاصمة عمان، وهو واحدة من الطرق التاريخيه ذات الدلالات السياسية والتجارية والسياحية.
ويقع المشروع على امتداد الطريق بين مدينتي الطفيلة والكرك ويبلغ طوله 5 كلم تقريبا وبتكلفة اجمالية بلغت نحو 1.9 مليون دينار.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وصيانة المنطقة المستهدفة وبالاتجاهين، إضافة إلى توسعة المقطع العرضي للطريق ليصبح بعرض كلي 10 متر للاتجاهين، ويشتمل المشروع عل أعمال ترابية وإزالة طبقات الاسفلت القائمة وأعمال حفريات الطرق وتجهيز الطبقة العلوية بعد إزالة الأسفلت القائم وأعمال الطمم والفرشيات من طبقة الأساس وطبقة ما تحت الأساس وأعمال الطبقات الاسفلتيه وتشمل الطبقة السطحية بسماكة 5 سم والطبقة الرابطة بسماكة (6) سم، بالإضافة الى أعمال السلامة المرورية من شواخص مرورية ودهان الطريق والحمايات الجانبية.
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