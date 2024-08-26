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إعلام أميركي: واشنطن ساعدت إسرائيل بمعلومات استخبارية

8/26/2024 5:09:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله إن مسيرات أميركية وفرت لـ"إسرائيل" صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قال إن الحزب استهدف صباح الأحد قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية العبرية المسماة "شعبة أمان" ومواقع أخرى، ردا على اغتيال الاحتلال القائد العسكري بالحزب فؤاد شكر الشهر الماضي.

وأوضح نصر الله- في خطاب متلفز مساء الأحد- أن الحزب أطلق 340 صاروخ كاتيوشا وعددا من الطائرات المسيرة على المواقع المستهدفة.

ووفقا لما ذكره الأمين العام لحزب الله، اختار الحزب أهدافه بناء على معايير عدة من بينها تجنب المواقع المدنية والبنى التحتية، وأن يكون الهدف نوعيا في العمق الإسرائيلي، وله ارتباط بعملية اغتيال شكر.


المواقع المستهدفة
وبيّن نصر الله أن الرد- الذي أطلق عليه اسم "عملية يوم الأربعين" لتزامنه مع أربعينية الإمام الحسين- استهدف قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية وتضم الوحدة 8200، وتبعد عن حدود مدينة "تل أبيب" 1500 متر، وهو الهدف النوعي الرئيس، إلى جانب عدد من المواقع العسكرية والثكنات في الجليل والجولان.

وقال إن الحزب أطلق مئات صواريخ الكاتيوشا لإشغال القبة الحديدية الإسرائيلية لدقائق عدة حتى تعبر المسيّرات، مشيرا إلى أن معلومات الحزب تفيد بأن عددا من المسيرات أصابت أهدافها، "لكن العدو يتكتم".

وأشار إلى أن الإصابات في نهاريا وعكا وغيرها "لو كانت حدثت، فإنما تمت بسبب الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية".

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