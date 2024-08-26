إعلام أميركي: واشنطن ساعدت إسرائيل بمعلومات استخبارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول
أميركي قوله إن مسيرات أميركية وفرت لـ"إسرائيل" صورا استخدمت في
استهداف منصات صواريخ حزب الله.
وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر
الله قال إن الحزب استهدف صباح الأحد قاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية العبرية
المسماة "شعبة أمان" ومواقع أخرى، ردا على اغتيال الاحتلال القائد
العسكري بالحزب فؤاد شكر الشهر الماضي.
وأوضح نصر الله- في خطاب متلفز مساء الأحد- أن
الحزب أطلق 340 صاروخ كاتيوشا وعددا من الطائرات المسيرة على المواقع المستهدفة.
ووفقا لما ذكره الأمين العام لحزب الله، اختار
الحزب أهدافه بناء على معايير عدة من بينها تجنب المواقع المدنية والبنى التحتية،
وأن يكون الهدف نوعيا في العمق الإسرائيلي، وله ارتباط بعملية اغتيال شكر.
المواقع المستهدفة
وبيّن نصر الله أن الرد- الذي أطلق عليه اسم
"عملية يوم الأربعين" لتزامنه مع أربعينية الإمام الحسين- استهدف قاعدة
غليلوت للاستخبارات العسكرية وتضم الوحدة 8200، وتبعد عن حدود مدينة "تل أبيب"
1500 متر، وهو الهدف النوعي الرئيس، إلى جانب عدد من المواقع العسكرية والثكنات في
الجليل والجولان.
وقال إن الحزب أطلق مئات صواريخ الكاتيوشا
لإشغال القبة الحديدية الإسرائيلية لدقائق عدة حتى تعبر المسيّرات، مشيرا إلى أن
معلومات الحزب تفيد بأن عددا من المسيرات أصابت أهدافها، "لكن العدو يتكتم".
وأشار إلى أن الإصابات في نهاريا وعكا وغيرها
"لو كانت حدثت، فإنما تمت بسبب الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية".
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