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مسيرات أميركية ساعدت إسرائيل باستهداف منصات صواريخ حزب الله

8/26/2024 5:09:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي قوله إن مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله اللبناني.
وفي وقت سابق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لم يشأ كشف هويته إن "الولايات المتحدة لم تشارك في ضربات إسرائيل الوقائية أمس".

وأشار المسؤول الدفاعي إلى الاكتفاء بتقديم معلومات استخبارية، ومشددا على أن المساعدة الأميركية لمواجهة هذه الهجمات "لم تكن ضرورية".

وفيما أعلن حزب الله اللبناني شن هجوم كبير فجر الأحد، على إسرائيل في رد وصفه بالأولي على اغتيال القيادي البارز في صفوفه فؤاد شكر، قال الجيش الإسرائيلي إنه استبق الهجوم بضربة شاركت فيها 100 طائرة ونجحت في إحباط جزء كبير من هجوم الحزب وتدمير مئات الصواريخ والمنصات التي كانت معدة لإطلاقها.

ومع تزايد المخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، كانت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية تحرك قواتها البحرية بشكل مطرد أقرب إلى المنطقة، بما في ذلك مجموعتان من حاملات الطائرات وغواصة صواريخ موجهة.

ولم تتردد واشنطن في الإعلان عن التفاصيل، في جهد واضح لردع إيران وحلفائها عن شن هجمات أكثر كثافة على إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمر وزير الدفاع لويد أوستن بإرسال طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية تطلق الصواريخ إلى المنطقة.-(أ ف ب)

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