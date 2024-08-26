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المتطرف بن غفير يخطط لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

8/26/2024 5:09:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يخطط وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، لإقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.
وقال بن غفير، خلال حديثه لإذاعة جيش الاحتلال: "السياسات المتبعة تسمح لنا بالصلاة في الأقصى، وبالتالي يمكن إقامة كنيس في المكان".

من جهته، رد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات بن غفير قائلاً: "لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن وزير الداخلية في حكومة الاحتلال أنه على نتنياهو التحرك فورا لوضع حد لبن غفير فيما يتعلق بالأقصى.

وأشار إلى أن افتقار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء، مؤكدا أن تصريحاته تعرض تحالفات الكيان المحتل الاستراتيجية ضد إيران للخطر.

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