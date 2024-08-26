المتطرف بن غفير يخطط لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يخطط وزير الأمن
القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، لإقامة كنيس داخل
المسجد الأقصى، وفق ما أفادت وسائل إعلام عبرية.
وقال بن غفير،
خلال حديثه لإذاعة جيش الاحتلال: "السياسات المتبعة تسمح لنا بالصلاة في
الأقصى، وبالتالي يمكن إقامة كنيس في المكان".
من جهته، رد
مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات بن غفير
قائلاً: "لا تغيير على الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى".
وذكرت إذاعة جيش
الاحتلال نقلا عن وزير الداخلية في حكومة الاحتلال أنه على نتنياهو
التحرك فورا
لوضع حد لبن غفير فيما يتعلق بالأقصى.
وأشار إلى أن
افتقار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء، مؤكدا أن تصريحاته تعرض
تحالفات الكيان المحتل الاستراتيجية ضد إيران للخطر.
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