Tuesday, 27 August 2024 01:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليوم آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية

8/26/2024 5:09:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينتهي اليوم الاثنين، آخر موعد للانسحاب من الترشح من القوائم المحلية لانتخابات مجلس النواب 2024، المُقرر إجراؤها في الـ10 من شهر أيلول المُقبل.


وبحسب الجدول الزمني لانتخابات البرلمان العشرين، سيتم غدًا الثلاثاء إعداد القوائم النهائية للمرشحين وعرضها يوم الأربعاء المُقبل، وبعرضها تكون انتهت الإجراءات التي تسبق يوم الاقتراع ما عدا اليوم الذي يأتي قبله، وهو "الصمّت الانتخابي".


وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قبلت 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، ورفضت 11 اسمًا من بين القوائم، التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب.
وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية في الدائرة العامة 25 قائمة، تضم 697 مترشحة ومترشحًا، فيما بلغ عدد القوائم الانتخابية المحلية، 174 قائمة، تضم 954 مترشحة ومترشحًا.


كما بلغ عدد أسماء المرشحين المنتسبين للأحزاب في الدوائر المحلية، التي أفصحت عنهم لغايات خوض الانتخابات النيابية المقبلة، 369 مرشحا ومرشحة.-(بترا)

MENAFN26082024000072011014ID1108600027

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث