اليوم آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ينتهي اليوم الاثنين، آخر موعد للانسحاب من الترشح من القوائم المحلية لانتخابات مجلس النواب 2024، المُقرر إجراؤها في الـ10 من شهر أيلول المُقبل.
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات البرلمان العشرين، سيتم غدًا الثلاثاء إعداد القوائم النهائية للمرشحين وعرضها يوم الأربعاء المُقبل، وبعرضها تكون انتهت الإجراءات التي تسبق يوم الاقتراع ما عدا اليوم الذي يأتي قبله، وهو "الصمّت الانتخابي".
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قبلت 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، ورفضت 11 اسمًا من بين القوائم، التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب.
وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية في الدائرة العامة 25 قائمة، تضم 697 مترشحة ومترشحًا، فيما بلغ عدد القوائم الانتخابية المحلية، 174 قائمة، تضم 954 مترشحة ومترشحًا.
كما بلغ عدد أسماء المرشحين المنتسبين للأحزاب في الدوائر المحلية، التي أفصحت عنهم لغايات خوض الانتخابات النيابية المقبلة، 369 مرشحا ومرشحة.-(بترا)
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