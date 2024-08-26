اليوم آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية



وبحسب الجدول الزمني لانتخابات العشرين، سيتم غدًا الثلاثاء إعداد القوائم النهائية للمرشحين وعرضها يوم الأربعاء المُقبل، وبعرضها تكون انتهت الإجراءات التي تسبق يوم الاقتراع ما عدا اليوم الذي يأتي قبله، وهو "الصمّت الانتخابي".



وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قبلت 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، ورفضت 11 اسمًا من بين القوائم، التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب.

وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية في الدائرة العامة 25 قائمة، تضم 697 مترشحة ومترشحًا، فيما بلغ عدد القوائم الانتخابية المحلية، 174 قائمة، تضم 954 مترشحة ومترشحًا.



كما بلغ عدد أسماء المرشحين المنتسبين للأحزاب في الدوائر المحلية، التي أفصحت عنهم لغايات خوض الانتخابات النيابية المقبلة، 369 مرشحا ومرشحة.-(بترا)