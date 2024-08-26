البيطار: الذكاء الاصطناعي يحتاج خططا مدروسة لتجنب زيادة معدلات البطالة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، أن الذكاء الاصطناعي يشهد توسعاً سريعاً على المستوى العالمي.
وقال البيطار في بيان للجمعية اليوم الأحد، إن الذكاء الاصطناعي، رغم فوائده الكبيرة على مستوى تحسين الإنتاجية والكفاءة، قد يكون له تأثير سلبي على سوق العمل من خلال زيادة معدلات البطالة، إلا إذا كان هناك إعداد حقيقي وخطط مدروسة من قبل أصحاب القرار.
وأوضح أن هناك مخاوف حقيقية من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى فقدان وظائف تقليدية، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2030، ستختفي حوالي 83 مليون وظيفة على مستوى العالم نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي،لكن في المقابل سيتم إيجاد حوالي 69 مليون وظيفة جديدة.
وذكر أنه في عام 2021، بلغت استثمارات الذكاء الاصطناعي حوالي 95 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل بحلول عام 2030 إلى 2 تريليون دولار.
وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أوضح البيطار أن هذه التقنية ستحدث تغييرات جذرية، حيث من المتوقع أن تتغير 23 بالمئة من أنواع الوظائف الحالية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه التغيرات ستضع الدول والشركات أمام تحديات كبيرة تتطلب تبني استراتيجيات فعالة لضمان الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة.
وأشار إلى أن الأردن، رغم التحديات، لديه فرص كبيرة للاستفادة من هذه التقنية، إذا جرى التركيز على التعليم والتدريب المتخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي، داعياً الجامعات الأردنية إلى تكثيف جهودها في هذا المجال.
ودعا إلى إطلاق مبادرات مشتركة بين الحكومة والشركات لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات التي تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
--(بترا)
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