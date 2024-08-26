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التحقيق مع قائد يخت مايك لينش بشأن القتل غير العمد وغرق السفينة

8/26/2024 5:09:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وسائل إعلام إيطالية اليوم الاثنين أن الادعاء العام الإيطالي فتح تحقيقا رسميا مع جيمس كاتفيلد ربان اليخت الفاخر الذي غرق قبالة صقلية الأسبوع الماضي في حادث أسفر عن مقتل مالك اليخت قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وستة آخرين.

وفي إيطاليا، لا يعني التحقيق مع الربان أنه مذنب ولا أن يتم بالضرورة اتهامه رسميا بعد التحقيق.


وقالت صحيفتا لا ريبوبليكا وكورييري ديلا سيرا إن كاتفيلد، وهو نيوزيلندي عمره 51 عاما، يخضع للتحقيق فيما يتعلق بالقتل غير العمد وغرق السفينة.


وقال أمبروجيو كارتوسيو رئيس الادعاء في مدينة تيرميني إيميريسي إنه على الرغم من تعرض اليخت لظروف جوية مفاجئة للغاية فإنه من الممكن أن يكون هناك إهمال قد أفضى إلى القتل وغرق اليخت.- رويترز

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