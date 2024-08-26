نجاح Hemohim العالمي مدفوع بتدابير صارمة لمراقبة الجودة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يحظى HemoHim، الغذاء الوظيفي المطور من قِبل شركة Kolmar BNH (KRX: 200130)، باهتمام كبير في السوق العالمي بفضل تدابير مراقبة الجودة شديدة الدقة التي يتم تنفيذها طوال العملية، بدءًا من الإدارة الصارمة لأصول المواد الخام.

HemoHim، هو أول غذاء وظيفي يحصل على الموافقة الفردية في كوريا كمنتج لتحفيز الوظيفة المناعية وتخفيف التعب. صُنع هذا المنتج في كوريا عام 2006 بواسطة شركة Kolmar BNH، إذ يتميز بتركيبته المصنوعة من مكونات طبيعية محلية من أعشاب مثل أنجليكا جيجاس، وسنيديوم أوفيسينال، وبيونيا جابونيكا. كما تمكنت شركة Atomy من تصدير المنتج لقرابة 20 دولة بما فيها الولايات المتحدة والصين. فمنذ إطلاقه، حقق هذا المنتج مبيعات محلية إجمالية تجاوزت 2 تريليون وون كوري، إلى جانب الصادرات التي تتخطى 200 مليون دولار أمريكي.

ولطالما كان HemoHim هو المنتج المفضل لدى المستهلكين على مدار ما يقرب من عقدين، وذلك بفضل "ما اكتسبه من ثقة نتيجة لتطبيق معايير صارمة لمراقبة الجودة". إذ تخضع زراعة المواد الخام الأساسية، مثل أنجليكا جيجاس الكورية، وسنيديوم أوفيسينال، وبيونيا جابونيكا، لمراقبة صارمة من قِبل شركة Kolmar BNH المُصنعة لمنتجات HemoHim من أجل ضمان سلامتها. ومن جهة أخرى، كونت الشركة فريقًا متخصصًا في سلامة الأغذية ليتولى مهمة تعزيز التبادل التكنولوجي المستمر، وتوفير سُبل التعلم لمزارع زراعة المواد الخام، فضلًا عن إجراء عمليات تفتيش صارمة لضمان سلامة هذه المكونات، وجودتها، وفعاليتها.

علاوة على ذلك، ولتعزيز جودتها التنافسية، طورت شركة Kolmar BNH طرق فحص جيني للتحقق من أصل منشأ المواد الخام الأساسية، ما يضمن خلوها من أي تلوث ينتج من أي أنواع أخرى. وفي يوليو، نجحت شركة Kolmar BNH في الحصول على براءة اختراع لطريقة تحليل جيني (SCAR Marker)، تُمكن من تحديد أصل عشبة أنجليكا جيجاس الكورية من خلال الكشف عن المناطق الجينية المميزة. قبل عامين، تمكنت شركة Kolmar BNH من تطوير طريقة تحليل جيني تعتمد على تقنية PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) لدراسة نباتي كنيديوم أوفيسينالي والفاوانيا اليابانية، كما أكملت عملية تسجيل براءة الاختراع لهذه الطريقة.

لطالما كانت السلامة هي الأولوية القصوى لمنتج HemoHim G، وهو أحدث المنتجات الموجهة للسوق العالمي. في أبريل، نشرت شركة Kolmar BNH دراسة حول المنتج HemoHim G في المجلة العلمية "Toxicological Research" المصنفة ضمن مؤشر SCIE، مبرهنة على سلامة المنتج. وأُجريت الدراسة وفقًا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD))، وتحمل الدراسة المعنية أهمية كبيرة ليس فقط في تسهيل الحصول على موافقات السلامة في دول أخرى، بل أيضًا في تأمين حقوق الملكية الفكرية مع ضمان نتائج موثوق بها.

يمثل منتج HemoHim G (العالمي) النسخة الدولية من مكمل HemoHim، أول مكمل غذائي معزز للمناعة في كوريا يحصل على الموافقة الفردية، وقد طُور بواسطة شركة Kolmar BNH على مدى ثماني سنوات. حيث صُممت تركيبته لتتوافق مع اللوائح الغذائية في العديد من البلدان، وذلك من خلال إجراء تعديلات على المواد الخام ونسب المكونات المستخدمة. ويحتوي المنتج على مكونات مثل أنجليكا سينينسيس، وليجوستيكوم تشوانشيونج، وبايوني لكتيفلورا، التي اختيرت جميعها بعناية من خلال عمليات تدقيق صارمة لمراقبة المنشأ ومعايير الجودة. ويتميز منتج HemoHim G بمذاقه ورائحته المميزة، ما يجعله مستساغًا أكثر لمجموعة أكبر من المستهلكين.

من أجل مواصلة تحسين الجودة، تُخطط شركة Kolmar BNH من خلال البحث والتطوير المستمر لدعم نمو HemoHim كعلامة تجارية عالمية معترف بها.

وصرح مسؤول في شركة Kolmar BNH قائلًا: "إن منتج HemoHim أصبح الآن علامة تجارية كورية رائدة عالميًا في مجال الأغذية الوظيفية، حيث يُصنَّع وفقًا لعملية رقابية شاملة للجودة". وأضاف: "سنسعى جاهدين لتعزيز موثوقية المنتج بشكل أكبر من خلال مواصلة إجراء البحوث والتطوير على نطاق واسع".

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

صور / وسائط متعددة متوفرة على :