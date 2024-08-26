نجاح Hemohim العالمي مدفوع بتدابير صارمة لمراقبة الجودة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يحظى HemoHim، الغذاء الوظيفي المطور من قِبل شركة Kolmar BNH (KRX: 200130)، باهتمام كبير في السوق العالمي بفضل تدابير مراقبة الجودة شديدة الدقة التي يتم تنفيذها طوال العملية، بدءًا من الإدارة الصارمة لأصول المواد الخام.
HemoHim، هو أول غذاء وظيفي يحصل على الموافقة الفردية في كوريا كمنتج لتحفيز الوظيفة المناعية وتخفيف التعب. صُنع هذا المنتج في كوريا عام 2006 بواسطة شركة Kolmar BNH، إذ يتميز بتركيبته المصنوعة من مكونات طبيعية محلية من أعشاب مثل أنجليكا جيجاس، وسنيديوم أوفيسينال، وبيونيا جابونيكا. كما تمكنت شركة Atomy من تصدير المنتج لقرابة 20 دولة بما فيها الولايات المتحدة والصين. فمنذ إطلاقه، حقق هذا المنتج مبيعات محلية إجمالية تجاوزت 2 تريليون وون كوري، إلى جانب الصادرات التي تتخطى 200 مليون دولار أمريكي.
ولطالما كان HemoHim هو المنتج المفضل لدى المستهلكين على مدار ما يقرب من عقدين، وذلك بفضل "ما اكتسبه من ثقة نتيجة لتطبيق معايير صارمة لمراقبة الجودة". إذ تخضع زراعة المواد الخام الأساسية، مثل أنجليكا جيجاس الكورية، وسنيديوم أوفيسينال، وبيونيا جابونيكا، لمراقبة صارمة من قِبل شركة Kolmar BNH المُصنعة لمنتجات HemoHim من أجل ضمان سلامتها. ومن جهة أخرى، كونت الشركة فريقًا متخصصًا في سلامة الأغذية ليتولى مهمة تعزيز التبادل التكنولوجي المستمر، وتوفير سُبل التعلم لمزارع زراعة المواد الخام، فضلًا عن إجراء عمليات تفتيش صارمة لضمان سلامة هذه المكونات، وجودتها، وفعاليتها.
علاوة على ذلك، ولتعزيز جودتها التنافسية، طورت شركة Kolmar BNH طرق فحص جيني للتحقق من أصل منشأ المواد الخام الأساسية، ما يضمن خلوها من أي تلوث ينتج من أي أنواع أخرى. وفي يوليو، نجحت شركة Kolmar BNH في الحصول على براءة اختراع لطريقة تحليل جيني (SCAR Marker)، تُمكن من تحديد أصل عشبة أنجليكا جيجاس الكورية من خلال الكشف عن المناطق الجينية المميزة. قبل عامين، تمكنت شركة Kolmar BNH من تطوير طريقة تحليل جيني تعتمد على تقنية PCR (تفاعل البوليميراز المتسلسل) لدراسة نباتي كنيديوم أوفيسينالي والفاوانيا اليابانية، كما أكملت عملية تسجيل براءة الاختراع لهذه الطريقة.
لطالما كانت السلامة هي الأولوية القصوى لمنتج HemoHim G، وهو أحدث المنتجات الموجهة للسوق العالمي. في أبريل، نشرت شركة Kolmar BNH دراسة حول المنتج HemoHim G في المجلة العلمية "Toxicological Research" المصنفة ضمن مؤشر SCIE، مبرهنة على سلامة المنتج. وأُجريت الدراسة وفقًا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD))، وتحمل الدراسة المعنية أهمية كبيرة ليس فقط في تسهيل الحصول على موافقات السلامة في دول أخرى، بل أيضًا في تأمين حقوق الملكية الفكرية مع ضمان نتائج موثوق بها.
يمثل منتج HemoHim G (العالمي) النسخة الدولية من مكمل HemoHim، أول مكمل غذائي معزز للمناعة في كوريا يحصل على الموافقة الفردية، وقد طُور بواسطة شركة Kolmar BNH على مدى ثماني سنوات. حيث صُممت تركيبته لتتوافق مع اللوائح الغذائية في العديد من البلدان، وذلك من خلال إجراء تعديلات على المواد الخام ونسب المكونات المستخدمة. ويحتوي المنتج على مكونات مثل أنجليكا سينينسيس، وليجوستيكوم تشوانشيونج، وبايوني لكتيفلورا، التي اختيرت جميعها بعناية من خلال عمليات تدقيق صارمة لمراقبة المنشأ ومعايير الجودة. ويتميز منتج HemoHim G بمذاقه ورائحته المميزة، ما يجعله مستساغًا أكثر لمجموعة أكبر من المستهلكين.
من أجل مواصلة تحسين الجودة، تُخطط شركة Kolmar BNH من خلال البحث والتطوير المستمر لدعم نمو HemoHim كعلامة تجارية عالمية معترف بها.
وصرح مسؤول في شركة Kolmar BNH قائلًا: "إن منتج HemoHim أصبح الآن علامة تجارية كورية رائدة عالميًا في مجال الأغذية الوظيفية، حيث يُصنَّع وفقًا لعملية رقابية شاملة للجودة". وأضاف: "سنسعى جاهدين لتعزيز موثوقية المنتج بشكل أكبر من خلال مواصلة إجراء البحوث والتطوير على نطاق واسع".
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