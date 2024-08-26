مجموعة يانغو تكشف النقاب عن أولى سمّاعاتها الذكية المعززة بمساعدة الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر ياسمينة

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت اليوم مجموعة يانغو، وهي شركة تكنولوجيا
تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية، عن إطلاق سمّاعاتها الذكية ياسمينة ميدي وياسمينة ميني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتميز السمّاعات باحتوائها على مساعِدة ذكيّة بطبيعة بشريّة والمصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط والتي تُمكّن للمستخدمين إجراء محادثات جذابة وممتعة باللهجة الخليجية واللغة الإنجليزية، ما يجعلك تشعر وكأنك تتحدث إلى شخص حقيقي.
إطلاق العنان للمزيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع سمّاعات ياسمينة ميدي وياسمينة ميني
تجمع سمّاعات ياسمينة ميدي وياسمينة ميني بين التكنولوجيا المتطورة والفهم العميق للموروث الثقافي المميّز في المنطقة من خلال مساعِدة الذكاء الاصطناعي المدمجة في السمّاعات، ياسمينة.
طوّرت مجموعة يانغو نموذج لغة كبير خاص بها يسمح لياسمينة بمحاكاة الطبيعية البشرية والحديث باللجهة الخليجية واللغة الإنجليزية، كما تستطيع سرد النكات المتعارف عليها في المنطقة. وتتوفر هذه التجربة حاليًا في منتجين جديدين، وهي السمّاعات الذكية ياسمينة ميدي وياسمينة ميني، اللذان يطلقان العنان لإمكانات ياسمينة باستخدام التقنيات المتطورة:
المحتوى المخصّص: تتمتع ياسمينة بالقدرة على التعرف على أفراد الأسرة والتكيّف مع تفضيلاتهم، كما يمكنها أن تتذكر كل ما يعجبهم وما لا يعجبهم وأن تقترح الأغاني التي قد يستمتعون بها بناءً على أذواقهم. وعند تفاعلها مع الأطفال، توفر ياسمينة المحتوى المناسب لأعمارهم فحسب.
التفاعل متعدد الوسائط: تقدّم ياسمينة معلومات مثل الوقت والطقس ومشاركة المشاعر على عرض LED، وتستخدم أيضًا الإضاءة الديناميكية لتتناسب مع نوع الموسيقى أو التفاعلات.
الانغماس في الثقافة الإسلامية: تستطيع ياسمينة قراءة القرآن الكريم، وتشغيل صوت الأذان، وإبلاغكم بالتاريخ وفق التقويم الهجري وأوقات الصلاة في أي مدينة حول العالم.
أهم ميّزات سمّاعات ياسمينة:
تضمّ ياسمينة ميدي ثلاث مكبرات صوت، بما في ذلك مضخم صوت ومكبرَيّ التردد العالي، وتناسب للمساحات التي تصل إلى 300 قدم مربع. أما ياسمينة ميني، فهي أصغر حجمًا، وتوفر صوتًا واضحًا ومتوازنًا في المساحات الصغيرة التي تصل إلى 200 قدم مربع.
علاوة على ذلك، تمّ تجهيز سمّاعات ياسمينة الذكية بزرٍّ خاص لكتم الصوت لتعزيز خصوصية المستخدم وسلامته. وعند تشغيل هذا الزر، يُفصل الميكروفون، ولا تستطيع ياسمينة الاستجابة لأي أوامر صوتية.
وبفضل سمّاعات ياسمينة التي تعمل بمثابة أجهزة تحكّم لأنظمة المنزل الذكي، يُمكن للمستخدمين التحكم في بيئتهم من خلال الأوامر الصوتية، حيث تحتوي ياسمينة ميدي على تقنيتي "زيغبي" (Zigbee) والواي فاي، في حين تتكامل ياسمينة ميني مع أنظمة المنزل الذكي المتوافقة عبر الواي فاي فقط.
التوافر وشركاء البيع بالتجزئة
أصبحت سمّاعات ياسمينة ميدي وياسمينة ميني متاحة للشراء من خلال عدد من منافذ البيع بالتجزئة وعبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك "فيرجن ميغاستور" (Virgin Megastore) و"جامبو إلكترونيكس" (Jumbo Electronics) و"شرف دي جي" (Sharaf DG) وموقع "نون". ويبلغ سعر سمّاعات ياسمينة ميدي 449 درهمًا إماراتيًا، بينما تتوفر سمّاعات ياسمينة ميني بسعر 279 درهمًا إماراتيًا.
عرض الاشتراك بمناسبة الإطلاق
للاستمتاع بالكامل بكل ما تقدمه سمّاعات ياسمينة الذكية، بما في ذلك بث واقتراحات الموسيقى، يحتاج المستخدمون إلى تفعيل الاشتراك في تطبيق "يانغو بلاي" (Yango Play)، وهو تطبيق ترفيهي متعدد الوظائف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر موسوعة من الأفلام والمسلسلات والقنوات التلفزيونية والألعاب المصغرة والموسيقى وغيرها الكثير.
تجدر الإشارة إلى أن العملاء الذين سيشترون سمّاعات ياسمينة ميدي أو ياسمينة ميني الذين لم يسبق لهم الاشتراك في تطبيق يانغو بلاي، سيحصلون على فترة تجريبية مجانية مدتها 90 يومًا*. ومن خلال الاشتراك الفعّال، تقترح ياسمينة الأغاني، وتُشغّل الموسيقى التي تناسب مزاج المستخدم، وتتعرف على أفراد الأسرة، وتكيّف توصياتها لتتناسب مع تفضيلات كل شخص.
*تعتمد مدة العرض الخاص على سياسات يانغو بلاي القابلة للتغيير. يُرجى مراجعة الموقع الرسمي للحصول على آخر التحديثات حول العروض الخاصة والعروض الترويجية.
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لمحة عن مجموعة يانغو
مجموعة يانغو شركة متخصّصة في مجال التكنولوجيا تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية لتحسين جودة الحياة على الصعيد المحلي. من خلال التزامنا الراسخ بالابتكار، نسعى إلى تعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وإعادة تشكيلها إلى خدمات يومية متكاملة بسلاسة تناسب المناطق المتنوعة. وتتمثل مهمتنا في سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز العلاقات وتجارب الحياة اليومية.
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