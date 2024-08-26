مجموعة يانغو تكشف النقاب عن أولى سمّاعاتها الذكية المعززة بمساعدة الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالبشر ياسمينة

MENAFN - AETOSWire) أعلنت اليوم مجموعة يانغو، وهي شركة تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية، عن إطلاق سمّاعاتها الذكية ياسمينة ميدي وياسمينة ميني في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتميز السمّاعات باحتوائها على مساعِدة ذكيّة بطبيعة بشريّة والمصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط والتي تُمكّن للمستخدمين إجراء محادثات جذابة وممتعة باللهجة الخليجية واللغة الإنجليزية، ما يجعلك تشعر وكأنك تتحدث إلى شخص حقيقي.

إطلاق العنان للمزيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع سمّاعات ياسمينة ميدي وياسمينة ميني

تجمع سمّاعات ياسمينة ميدي وياسمينة ميني بين التكنولوجيا المتطورة والفهم العميق للموروث الثقافي المميّز في المنطقة من خلال مساعِدة الذكاء الاصطناعي المدمجة في السمّاعات، ياسمينة.

طوّرت مجموعة يانغو نموذج لغة كبير خاص بها يسمح لياسمينة بمحاكاة الطبيعية البشرية والحديث باللجهة الخليجية واللغة الإنجليزية، كما تستطيع سرد النكات المتعارف عليها في المنطقة. وتتوفر هذه التجربة حاليًا في منتجين جديدين، وهي السمّاعات الذكية ياسمينة ميدي وياسمينة ميني، اللذان يطلقان العنان لإمكانات ياسمينة باستخدام التقنيات المتطورة:



المحتوى المخصّص: تتمتع ياسمينة بالقدرة على التعرف على أفراد الأسرة والتكيّف مع تفضيلاتهم، كما يمكنها أن تتذكر كل ما يعجبهم وما لا يعجبهم وأن تقترح الأغاني التي قد يستمتعون بها بناءً على أذواقهم. وعند تفاعلها مع الأطفال، توفر ياسمينة المحتوى المناسب لأعمارهم فحسب.

التفاعل متعدد الوسائط: تقدّم ياسمينة معلومات مثل الوقت والطقس ومشاركة المشاعر على عرض LED، وتستخدم أيضًا الإضاءة الديناميكية لتتناسب مع نوع الموسيقى أو التفاعلات. الانغماس في الثقافة الإسلامية: تستطيع ياسمينة قراءة القرآن الكريم، وتشغيل صوت الأذان، وإبلاغكم بالتاريخ وفق التقويم الهجري وأوقات الصلاة في أي مدينة حول العالم.

أهم ميّزات سمّاعات ياسمينة:

تضمّ ياسمينة ميدي ثلاث مكبرات صوت، بما في ذلك مضخم صوت ومكبرَيّ التردد العالي، وتناسب للمساحات التي تصل إلى 300 قدم مربع. أما ياسمينة ميني، فهي أصغر حجمًا، وتوفر صوتًا واضحًا ومتوازنًا في المساحات الصغيرة التي تصل إلى 200 قدم مربع.

علاوة على ذلك، تمّ تجهيز سمّاعات ياسمينة الذكية بزرٍّ خاص لكتم الصوت لتعزيز خصوصية المستخدم وسلامته. وعند تشغيل هذا الزر، يُفصل الميكروفون، ولا تستطيع ياسمينة الاستجابة لأي أوامر صوتية.

وبفضل سمّاعات ياسمينة التي تعمل بمثابة أجهزة تحكّم لأنظمة المنزل الذكي، يُمكن للمستخدمين التحكم في بيئتهم من خلال الأوامر الصوتية، حيث تحتوي ياسمينة ميدي على تقنيتي "زيغبي" (Zigbee) والواي فاي، في حين تتكامل ياسمينة ميني مع أنظمة المنزل الذكي المتوافقة عبر الواي فاي فقط.

التوافر وشركاء البيع بالتجزئة

أصبحت سمّاعات ياسمينة ميدي وياسمينة ميني متاحة للشراء من خلال عدد من منافذ البيع بالتجزئة وعبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك "فيرجن ميغاستور" (Virgin Megastore) و"جامبو إلكترونيكس" (Jumbo Electronics) و"شرف دي جي" (Sharaf DG) وموقع "نون". ويبلغ سعر سمّاعات ياسمينة ميدي 449 درهمًا إماراتيًا، بينما تتوفر سمّاعات ياسمينة ميني بسعر 279 درهمًا إماراتيًا.

عرض الاشتراك بمناسبة الإطلاق

للاستمتاع بالكامل بكل ما تقدمه سمّاعات ياسمينة الذكية، بما في ذلك بث واقتراحات الموسيقى، يحتاج المستخدمون إلى تفعيل الاشتراك في تطبيق "يانغو بلاي" (Yango Play)، وهو تطبيق ترفيهي متعدد الوظائف مدعوم بالذكاء الاصطناعي يوفر موسوعة من الأفلام والمسلسلات والقنوات التلفزيونية والألعاب المصغرة والموسيقى وغيرها الكثير.

تجدر الإشارة إلى أن العملاء الذين سيشترون سمّاعات ياسمينة ميدي أو ياسمينة ميني الذين لم يسبق لهم الاشتراك في تطبيق يانغو بلاي، سيحصلون على فترة تجريبية مجانية مدتها 90 يومًا*. ومن خلال الاشتراك الفعّال، تقترح ياسمينة الأغاني، وتُشغّل الموسيقى التي تناسب مزاج المستخدم، وتتعرف على أفراد الأسرة، وتكيّف توصياتها لتتناسب مع تفضيلات كل شخص.

*تعتمد مدة العرض الخاص على سياسات يانغو بلاي القابلة للتغيير. يُرجى مراجعة الموقع الرسمي للحصول على آخر التحديثات حول العروض الخاصة والعروض الترويجية.

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لمحة عن مجموعة يانغو

مجموعة يانغو شركة متخصّصة في مجال التكنولوجيا تعمل على تحويل التقنيات العالمية إلى خدمات يومية لتحسين جودة الحياة على الصعيد المحلي. من خلال التزامنا الراسخ بالابتكار، نسعى إلى تعزيز التقنيات المتطورة الرائدة من جميع أنحاء العالم وإعادة تشكيلها إلى خدمات يومية متكاملة بسلاسة تناسب المناطق المتنوعة. وتتمثل مهمتنا في سد الفجوة بين الابتكارات العالمية الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز العلاقات وتجارب الحياة اليومية.

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