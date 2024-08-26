انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء أوكرانيا بسبب هجمات روسيا المتصاعدة

(MENAFN
) سُمِعَت عدة انفجارات في عدة مناطق من العاصمة الأوكرانية كييف نتيجة الضربات الجوية الروسية، بينما أُطلقت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. وذكرت الإدارة العسكرية الأوكرانية أنه حدثت أكثر من 60 انفجارًا في كييف، ومدن كريمنشوك، وميرهورود في منطقة بولتافا، بالإضافة إلى كريفي روج، ودنيبروبتروفسك، وكروبيفنيتسكي في منطقة كيروفو.
وأكدت شركة ياسنو للطاقة أن المنشآت التابعة للنظام الطاقوي الأوكراني تعرضت للقصف، مما دفع الشركة الوطنية للطاقة "أوكرينيرغو" إلى إصدار أوامر بقطع الكهرباء بشكل طارئ في معظم أنحاء البلاد. وقد زادت حدة الوضع بعد إطلاق الصواريخ الروسية فرط الصوتية، مما أسفر عن مزيد من الانفجارات وقطع الكهرباء في كييف، وكريفي روج، ودنيبرو، وبيتروفسك، وأوديسا، وغيرها من المناطق.
كما سُمِعَت صافرات الإنذار في كل من خاركيف، ودنيبرو، وزابوريجيا، وللفيف، ولوتسك، حيث تعطلت الحياة الطبيعية بسبب الهجمات الصاروخية. وأفادت قنوات أوكرانية على تيليجرام بوقوع انفجارات في مناطق أخرى، بما في ذلك مدينة لوتسك في الشمال الغربي، حيث تضرر أحد المباني السكنية في إحدى الهجمات.
بالإضافة إلى الأضرار الواسعة، أُفيد بوقوع انفجارات في المناطق الجنوبية من أوديسا وزابوريجيا، والمناطق الشمالية من خاركيف. وطلب حكام المناطق المحلية من السكان التوجه إلى الملاجئ كإجراء احترازي. كما وُجدت تقارير عن الأضرار التي لحقت بمنشأة صناعية في محافظة بولتافا، ولكن لم تتوفر تفاصيل حول حجم الأضرار على الفور.
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