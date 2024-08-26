انخفاض الأسهم اليابانية مع ارتفاع الين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات هذا الأسبوع مع ارتفاع الين لأعلى مستوياته منذ الخامس من أغسطس، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر بعد تصريجات رئيس الفيدرالي“جيروم باول”.
وعادة ما يتحرك الين والأسهم في اتجاهين معاكسين، لأن العملة المحلية الأقوى تضر بقدرة تنافسية المصدرين، وتجعل الأسهم أكثر تكلفة بالنسبة للأجانب.
موضوعات متعلقة
ما هو قانون“الحق فى قطع الاتصال” الذى نفذته أستراليا اليوم؟ تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع..وبورصة لندن في عطلة رسمية قطر توقع صفقة
جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت
وفي نهاية الجلسة، أغلق مؤشر“نيكي” منخفضًا 0.66% عند 38110 نقاط، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.87% إلى 2661 نقطة، مع انخفاض سهم“تويوتا موتور” 3.15%.
هذا وأكد محافظ بنك اليابان“كازو أويدا” الجمعة على عزمه رفع الفائدة إذا ظل التضخم على مساره للوصول للمستهدف البالغ 2% بشكل مستدام.
وانخفضت العملة الأمريكية بنسبة 0.4% مقابل نظيرتها اليابانية عند 143.79 ين.
المصدر:
MENAFN26082024000202011048ID1108599942
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.