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انخفاض الأسهم اليابانية مع ارتفاع الين - جريدة البورصة

8/26/2024 4:58:36 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات هذا الأسبوع مع ارتفاع الين لأعلى مستوياته منذ الخامس من أغسطس، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر بعد تصريجات رئيس الفيدرالي“جيروم باول”.

وعادة ما يتحرك الين والأسهم في اتجاهين معاكسين، لأن العملة المحلية الأقوى تضر بقدرة تنافسية المصدرين، وتجعل الأسهم أكثر تكلفة بالنسبة للأجانب.

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وفي نهاية الجلسة، أغلق مؤشر“نيكي” منخفضًا 0.66% عند 38110 نقاط، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.87% إلى 2661 نقطة، مع انخفاض سهم“تويوتا موتور” 3.15%.

هذا وأكد محافظ بنك اليابان“كازو أويدا” الجمعة على عزمه رفع الفائدة إذا ظل التضخم على مساره للوصول للمستهدف البالغ 2% بشكل مستدام.

وانخفضت العملة الأمريكية بنسبة 0.4% مقابل نظيرتها اليابانية عند 143.79 ين.


المصدر:

MENAFN26082024000202011048ID1108599942

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