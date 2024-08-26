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4 سبتمبر.. انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية فى دروتها الثانية

8/26/2024 4:58:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تنطلق الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة، في واشنطن يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، حيث ستتضمن عقد لقاءات بين الجانبين على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال.

وسيتضمن اليوم الأول عقد لقاء بين ممثلي الحكومتين لمتابعة تنفيذ مخرجات الجولة الأولى من اللجنة وعرض المستجدات الاقتصادية في مصر وحوافز الاستثمار والتحديات التي تواجهها الشركات، وكذا فرص ومجالات الاستثمار في مصر.

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وسيركز اليوم الثاني على مواءمة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يتماشى مع القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وأكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

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جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، حيث استعرض اللقاء العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد اللقاء على أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء.

كما أكد على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في زيادة معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبيئة، مشيرة إلى اهتمام السفارة بالاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة وحرصها على تحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع الهام.

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