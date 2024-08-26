4 سبتمبر.. انطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية فى دروتها الثانية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تنطلق الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة، في واشنطن يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، حيث ستتضمن عقد لقاءات بين الجانبين على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال.
وسيتضمن اليوم الأول عقد لقاء بين ممثلي الحكومتين لمتابعة تنفيذ مخرجات الجولة الأولى من اللجنة وعرض المستجدات الاقتصادية في مصر وحوافز الاستثمار والتحديات التي تواجهها الشركات، وكذا فرص ومجالات الاستثمار في مصر.
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وسيركز اليوم الثاني على مواءمة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يتماشى مع القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.
وأكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة. “الآثار”: الاستثمارات الأمريكية لحماية التراث الثقافى بمصر تتجاوز 100 مليون دولار
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، حيث استعرض اللقاء العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد اللقاء على أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء.
كما أكد على أهمية الاتفاقيات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في زيادة معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبيئة، مشيرة إلى اهتمام السفارة بالاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة وحرصها على تحقيق النتائج المرجوة من هذا الاجتماع الهام.
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