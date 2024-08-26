التنمية الصناعية تطرح فرص استثمارية بمنطقة وادى السريرية فى المنيا

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرص استثمارية متميزة بمنطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، في مجالات كربونات الكالسيوم ومواد البناء والرخام والجرانيت ومصانع الطوب الرملي، وذلك للاستفادة من توافر المواد المحجرية.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الاثنينأن ذلك يأتي بناء على الطلب الذي تقدم به محافظ المنيا عماد كدواني إلى الصناعة والنقل كامل الوزير بشأن تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا.

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وأكدت الهيئة أهمية الاستفادة من موقع المنطقة المتميز الذي يقع في المسافة المتوسطة لطريق الشيخ فضل رأس غارب – منطقة خشم الرقبة التي تحتوي على أكثر من 400 محجر لإنتاج الرخام وأشباه الرخام، كما تبعد تلك المنطقة عن المناطق الزراعية الحالية بمسافة 12 كيلو مترا.

وأشارت إلى أنه على المستثمرين الراغبين في الحصول على مصانع بالمنطقة التوجه بطلباتهم للفرع الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس أو لفرع الهيئة بمحافظة المنيا على أن يتم دفع قيمة جدية الحجز بما يعادل 10% من قيمة سعر الأرض.