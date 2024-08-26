التنمية الصناعية تطرح فرص استثمارية بمنطقة وادى السريرية فى المنيا

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- Al-Borsa News) طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرص استثمارية متميزة بمنطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا، في مجالات كربونات الكالسيوم ومواد البناء والرخام والجرانيت ومصانع الطوب الرملي، وذلك للاستفادة من توافر المواد المحجرية.
وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الاثنينأن ذلك يأتي بناء على الطلب الذي تقدم به محافظ المنيا عماد كدواني إلى وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بشأن تفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بوادي السريرية بمحافظة المنيا.
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وأكدت الهيئة أهمية الاستفادة من موقع المنطقة المتميز الذي يقع في المسافة المتوسطة لطريق الشيخ فضل رأس غارب – منطقة خشم الرقبة التي تحتوي على أكثر من 400 محجر لإنتاج الرخام وأشباه الرخام، كما تبعد تلك المنطقة عن المناطق الزراعية الحالية بمسافة 12 كيلو مترا.
وأشارت إلى أنه على المستثمرين الراغبين في الحصول على مصانع بالمنطقة التوجه بطلباتهم للفرع الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس أو لفرع الهيئة بمحافظة المنيا على أن يتم دفع قيمة جدية الحجز بما يعادل 10% من قيمة سعر الأرض.
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