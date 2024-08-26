قطر توقع صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقع قطر صفقة
جديدة لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت لمدة 15 عاماً، ستكون الثانية من نوعها التي ستساعد في تخفيف الضغط على محطات الكهرباء التي أُجبرت بالفعل على خفض الإنتاج هذا الصيف.
توقع الحكومة الكويتية اتفاقية شراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، في الكويت اليوم الاثنين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قبل الإعلان الرسمي.
موضوعات متعلقة
ما هو قانون“الحق فى قطع الاتصال” الذى نفذته أستراليا اليوم؟ تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع..وبورصة لندن في عطلة رسمية انخفاض الأسهم اليابانية مع ارتفاع الين
قال أحد الأشخاص إن قطر، التي تعد بالفعل أكبر مورد إلى الكويت بموجب عقد قائم يمتد حتى عام 2035، ستبدأ إرسال الشحنات بموجب الصفقة الجديدة العام المقبل.
اضطرت الكويت إلى قطع إمدادات الكهرباء في وقت سابق من هذا العام، في سابقة نادرة الحدوث بالنسبة للدولة النفطية في الشرق الأوسط حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة في الصيف إلى زيادة الطلب، ولم تتمكن إمدادات الغاز من مواكبة الطلب.
المصدر:
MENAFN26082024000202011048ID1108599939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.