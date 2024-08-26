قطر توقع صفقة جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع قطر جديدة لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت لمدة 15 عاماً، ستكون الثانية من نوعها التي ستساعد في تخفيف الضغط على محطات الكهرباء التي أُجبرت بالفعل على خفض الإنتاج هذا الصيف.

توقع الحكومة الكويتية اتفاقية شراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، في الكويت اليوم الاثنين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قبل الإعلان الرسمي.

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قال أحد الأشخاص إن قطر، التي تعد بالفعل أكبر مورد إلى الكويت بموجب عقد قائم يمتد حتى عام 2035، ستبدأ إرسال الشحنات بموجب الصفقة الجديدة العام المقبل.

اضطرت الكويت إلى قطع إمدادات الكهرباء في وقت سابق من هذا العام، في سابقة نادرة الحدوث بالنسبة للدولة النفطية في الشرق الأوسط حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة في الصيف إلى زيادة الطلب، ولم تتمكن إمدادات الغاز من مواكبة الطلب.





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