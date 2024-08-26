خلال 10 سنوات.. تنفذ مشروعات للمياه والصرف فى الغربية بـ7.3 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، وزير
الإسكان، إنه خلال 10 سنوات، تم تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب، وكذا تنفيذ 343 مشروعا للصرف الصحى، بمحافظة الغربية، منها مشروعات ضمن المرحلة الأولى لـ”حياة كريمة”، وبتكلفة بلغت نحو 7.3 مليار جنيه.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جار إنهاء وتنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الغربية، كما يجرى تنفيذ 4 مشروعات لصرف صحى الحضر.
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وأوضح إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك 205 مناطق ريفية بمحافظة الغربية تتمتع بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 63.5% من المناطق الريفية، بينما تم وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ86 منطقة ريفية، ويتم العمل بتلك المناطق من خلال الهيئة القومية للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالمحافظة، وبعضها ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.
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