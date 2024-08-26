خلال 10 سنوات.. تنفذ مشروعات للمياه والصرف فى الغربية بـ7.3 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال شريف الشربيني، الإسكان، إنه خلال 10 سنوات، تم تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب، وكذا تنفيذ 343 مشروعا للصرف الصحى، بمحافظة الغربية، منها مشروعات ضمن المرحلة الأولى لـ”حياة كريمة”، وبتكلفة بلغت نحو 7.3 مليار جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جار إنهاء وتنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الغربية، كما يجرى تنفيذ 4 مشروعات لصرف صحى الحضر.

موضوعات“مدينة مصر” توقع مذكرة تفاهم مع“SCAD” لتنفيذ أعمال إنشائية بـ650 مليون جنيه “البطل للتطوير” تتعاون مع“جيه إل إل مصر” لإدارة“روك جولد مول” مبيعات“بالم هيلز” تقفز إلى 110 مليار جنيه منذ بداية العام

وأوضح إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك 205 مناطق ريفية بمحافظة الغربية تتمتع بخدمات الصرف الصحى، بما نسبته 63.5% من المناطق الريفية، بينما تم وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ86 منطقة ريفية، ويتم العمل بتلك المناطق من خلال الهيئة القومية للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالمحافظة، وبعضها ضمن المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”.