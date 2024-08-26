تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع..وبورصة لندن في عطلة رسمية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات هذا الأسبوع قبل صدور بيانات اقتصادية، وفي ظل عطلة رسمية تشهدها بورصة لندن بسبب عطلة البنوك الصيفية، على أن تستأنف تداولاتها غدًا.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 517 نقطة، مع انخفاض أسهم قطاعي التكنولوجيا والسيارات، وارتفاع العقارات والطاقة.

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وتراجع“داكس” الألماني 0.3% إلى 18576 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي 0.13% إلى 7587 نقطة.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات عن معنويات الأعمال في ألمانيا، والناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات اوروبا، وأسعار المستهلكين في فرنسا وإيطاليا، إلى جانب قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وصرح كبير خبراء الاقتصاد لدى المركزي الأوروبي“فيليب لين” خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن معركة البنك لإعادة التضخم لمستهدفه البالغ 2% لم تنته بعد، ويجب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لتحقيق هذا الهدف.





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