تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع..وبورصة لندن في عطلة رسمية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات هذا الأسبوع قبل صدور بيانات اقتصادية، وفي ظل عطلة رسمية تشهدها بورصة لندن بسبب عطلة البنوك الصيفية، على أن تستأنف تداولاتها غدًا.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 517 نقطة، مع انخفاض أسهم قطاعي التكنولوجيا والسيارات، وارتفاع العقارات والطاقة.
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وتراجع“داكس” الألماني 0.3% إلى 18576 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي 0.13% إلى 7587 نقطة.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات عن معنويات الأعمال في ألمانيا، والناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات اوروبا، وأسعار المستهلكين في فرنسا وإيطاليا، إلى جانب قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
وصرح كبير خبراء الاقتصاد لدى المركزي الأوروبي“فيليب لين” خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن معركة البنك لإعادة التضخم لمستهدفه البالغ 2% لم تنته بعد، ويجب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لتحقيق هذا الهدف.
المصدر:
MENAFN26082024000202011048ID1108599937
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