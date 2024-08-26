اليوم.. نهاية حق توزيع 3.75 جنيه لسهم موبكو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الاثنين الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”.

ومن المقرر توزيع كوبون“موبكو” رقم (16) بواقع 3.75 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من غدًا 29 أغسطس الجاري.

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وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 3.75 جنيه عن أرباح العام الماضي.

وتضاعفت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 10.2 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.93 مليار جنيه، مقابل 3.11 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.

وكانت وقعت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، مذكرة تفاهم غير ملزمة بخصوص مبادئ إتفاق شراء الأمونيا الخضراء بين شركة“يارا” النيرويجية وشركة“دمياط للأمونيا الخضراء” بمدينة دمياط والتي تساهم فيها كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) والتي تمتلك نسبة 31.47% من رأس مال شركة موبكو، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة سكاتك النيرويجية.

وقالت الشركة أن توقيع المذكرة جاء بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزيرة التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة إيكم ورئيس مجلس إدارة شركة موبكو.

وأوضحت الشركة، أن الإتفاقية تعكس الثقة في المشروع ومناخ الإستثمار فى مصر وأن التكلفة الإستثمارية المبدئية تقدر بـ 890 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً وذلك من خلال تولید طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات، والمشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة موبكو ومن المتوقع بدء التشغيل خلال عام 2027.

وذكرت الشركة، أن المشروع يأتي في إطار تطبيق سياسة الدولة فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” بنسبة 95% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 7.64 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.92 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2023.

وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.79 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جينه خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية بمبلغ 5.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضي.