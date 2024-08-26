اليوم.. نهاية حق توزيع 3.75 جنيه لسهم موبكو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الاثنين الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”.
ومن المقرر توزيع كوبون“موبكو” رقم (16) بواقع 3.75 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من غدًا 29 أغسطس الجاري.
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وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 3.75 جنيه عن أرباح العام الماضي.
وتضاعفت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 10.2 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 9.93 مليار جنيه، مقابل 3.11 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.
وكانت وقعت شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، مذكرة تفاهم غير ملزمة بخصوص مبادئ إتفاق شراء الأمونيا الخضراء بين شركة“يارا” النيرويجية وشركة“دمياط للأمونيا الخضراء” بمدينة دمياط والتي تساهم فيها كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) والتي تمتلك نسبة 31.47% من رأس مال شركة موبكو، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة سكاتك النيرويجية.
وقالت الشركة أن توقيع المذكرة جاء بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزيرة التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة إيكم ورئيس مجلس إدارة شركة موبكو.
وأوضحت الشركة، أن الإتفاقية تعكس الثقة في المشروع ومناخ الإستثمار فى مصر وأن التكلفة الإستثمارية المبدئية تقدر بـ 890 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً وذلك من خلال تولید طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجاوات، والمشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقات الإنتاجية المتاحة بشركة موبكو ومن المتوقع بدء التشغيل خلال عام 2027.
وذكرت الشركة، أن المشروع يأتي في إطار تطبيق سياسة الدولة فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وارتفعت أرباح شركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” بنسبة 95% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 7.64 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.92 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2023.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 4.79 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جينه خلال الربع نفسه من العام الماضي.
وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى فروق ترجمة الأرصدة بالعملات الأجنبية بمبلغ 5.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام الماضي.
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