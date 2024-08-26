مدينة مصر توقع مذكرة تفاهم مع SCAD لتنفيذ أعمال إنشائية بـ650 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة مدينة مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمارت للتعمير والتطوير
“SCAD”، إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال المقاولات المتكاملة، لتطوير أعمال بناء بمشروع سراى متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة بقيمة تعاقدية قيمتها 650 مليون جنيه.
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وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة SCAD بتنفيذ أعمال البناء للمبانى السكنية واللاند سكيب والأسوار والصرف السطحى للحدائق لعدد من المبانى بمنطقة Croons داخل مشروع سراى على مساحة أرض قدرها 26 ألف متر مربع ويستمر تنفيذ الأعمال لمدة عام كامل من تاريخ التعاقد.
وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، ويسعدنا أن نتعاون مع شركاء موثوقين يتمتعون بالكفاءة والخبرة مثل شركة SCAD التى تتميز بسجل حافل من الإنجازات وتتشارك معنا رؤيتنا الطموحة لتطوير مشروعنا الرائد سراى”.
وأضاف سلام:“نؤمن فى مدينة مصر بأهمية تقديم مشروعات تحقق القيمة المضافة للسوق العقارى المصرى وتلبى تطلعات عملائنا من خلال إنشاء مجتمعات عصرية متكاملة تعزز من الاقتصاد الوطنى وتجمع بين الرقى والرفاهية والبيئة المستدامة”.
وقال الدكتور محمود العوضى، رئيس مجلس إدارة شركة SCAD:“نلتزم بتقديم أحدث التقنيات الهندسية ومعايير الاستدامة المبتكرة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يوفر للعملاء تجربة معيشية تلبى كافة الاحتياجات والتطلعات”.
ويقع مشروع“سراى” على مساحة 5.5 مليون متر مربع، على طول طريق القاهرة-السويس ومحور الأمل، وعلى بُعد 10 دقائق من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، وعلى بُعد 15 دقيقة من الطريق الدائرى، و5 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة.
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