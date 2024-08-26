مدينة مصر توقع مذكرة تفاهم مع SCAD لتنفيذ أعمال إنشائية بـ650 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة مدينة مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمارت للتعمير والتطوير

“SCAD”، إحدى الشركات المتخصصة فى أعمال المقاولات المتكاملة، لتطوير أعمال بناء بمشروع سراى متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة بقيمة تعاقدية قيمتها 650 مليون جنيه.

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وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة SCAD بتنفيذ أعمال البناء للمبانى السكنية واللاند سكيب والأسوار والصرف السطحى للحدائق لعدد من المبانى بمنطقة Croons داخل مشروع سراى على مساحة أرض قدرها 26 ألف متر مربع ويستمر تنفيذ الأعمال لمدة عام كامل من تاريخ التعاقد.

وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:“نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، ويسعدنا أن نتعاون مع شركاء موثوقين يتمتعون بالكفاءة والخبرة مثل شركة SCAD التى تتميز بسجل حافل من الإنجازات وتتشارك معنا رؤيتنا الطموحة لتطوير مشروعنا الرائد سراى”.

وأضاف سلام:“نؤمن فى مدينة مصر بأهمية تقديم مشروعات تحقق القيمة المضافة للسوق العقارى المصرى وتلبى تطلعات عملائنا من خلال إنشاء مجتمعات عصرية متكاملة تعزز من الاقتصاد الوطنى وتجمع بين الرقى والرفاهية والبيئة المستدامة”.

وقال الدكتور محمود العوضى، رئيس مجلس إدارة شركة SCAD:“نلتزم بتقديم أحدث التقنيات الهندسية ومعايير الاستدامة المبتكرة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يوفر للعملاء تجربة معيشية تلبى كافة الاحتياجات والتطلعات”.

ويقع مشروع“سراى” على مساحة 5.5 مليون متر مربع، على طول طريق القاهرة-السويس ومحور الأمل، وعلى بُعد 10 دقائق من الجامعة الأمريكية فى القاهرة، وعلى بُعد 15 دقيقة من الطريق الدائرى، و5 دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة.



