ما هو قانون الحق فى قطع الاتصال الذى نفذته أستراليا اليوم؟

MENAFN - Al-Borsa News) قانون“الحق فى قطع الاتصال” حيز التنفيذ فى، اليوم الإثنين، وسط إشادات واعتراضات.

وبموجب القانون الجديد، يمكن للموظفين الآن رفض قراءة رسائل أصحاب العمل أو الاستجابة لطلباتهم خارج ساعات العمل المحددة، ما لم يكن لهذا التأخير تأثير سلبى على مصلحة العمل.

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ومن المقرر إلزام الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 15 شخصا بتطبيق هذا القانون اعتبارا من 26 أغسطس 2025.

يذكر أن قانون“الحق في قطع الاتصال” دخل حيز التنفيذ في فرنسا عام 2017، وفي إسبانيا عام 2018، وفي بلجيكا عام 2022.

وأشادت رئيسة المجلس الأسترالى لنقابات العمال ميشيل أونيل، بدخول قانون“الحق في قطع الاتصال” حيز التنفيذ، اليوم الإثنين، للشركات المتوسطة والكبيرة.

وقالت ميشيل أونيل- وفق راديو لاك السويسري-“اليوم هو يوم تاريخى للموظفين لأنه بموجب هذا القانون سيصبحون قادرين على قضاء وقت ممتع مع أحبائهم دون الشعور بالضغط للاضطرار إلى الرد باستمرار على المكالمات ورسائل العمل”.

بدورها، أعربت مجموعة الصناعة الأسترالية، وهي منظمة لأصحاب العمل، عن تحفظاتها على القانون الجديد- الذى صدر فى فبراير الماضى- واصفة إياه بأنه متعجل وغير مدروس ومربك للغاية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العمالى أنتوني ألبانيز- في تصريح للتلفزيون الرسمي-“بما أن الناس لا يتقاضون رواتبهم 24 ساعة في اليوم، فلن يكونوا مضطرين إلى العمل 24 ساعة في اليوم”.

وأضاف:“أنها أيضا مسألة تتعلق بالصحة العقلية، فمن حق كل إنسان الانفصال عن عمله والاقتراب من أسرته وممارسة حياته بصورة طبيعية”.

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