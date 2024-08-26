تنفيذ صفقة أسهم إثابة راميدا بـ3.2 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت إدارة البورصة
عن تنفيذ صفقة
على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بقيمة إجمالية 3.23 مليون جنيه.
وشهدت جلسة اليوم الاثنين تنفيذ صفقة على أسهم“راميدا” لعدد 12.93 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.23 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.
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ارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 123.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 119 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل 842.43 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحصلت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على موافقة الهيئة المصرية للأدوية على زيادة أسعار جميع منتجاتها الأساسية.
ويشمل ذلك 22 صنفًا دوائيًا موزعة على علامات تجارية رئيسية مثل كولونا، وأوجرام، وريكوكسيبرايت، وبنتاتروكس، وبروتوفكس، وأومنيفورا، وأوبتامينس، وراميتكس، وميجافين.
وأضافت الشركة، أن متوسط الزيادات في الأسعار التي حصلت الشركة عليها تراوح ما بين 40% و50%، ومنحت هذه الموافقات بشكل تدريجي منذ نهاية مايو 2024 ولاتزال مستمرة.
وأوضحت الشركة أن الزيادات تتضمن استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر.
كما توقعت راميدا الحصول على موافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية في الفترة المقبلة.
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