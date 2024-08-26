تنفيذ صفقة أسهم إثابة راميدا بـ3.2 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت إدارة عن تنفيذ على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا” بقيمة إجمالية 3.23 مليون جنيه.

وشهدت جلسة اليوم الاثنين تنفيذ صفقة على أسهم“راميدا” لعدد 12.93 بقيمة إجمالية 3.23 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

موضوعات“مدينة مصر” توقع مذكرة تفاهم مع“SCAD” لتنفيذ أعمال إنشائية بـ650 مليون جنيه اليوم.. نهاية حق توزيع 3.75 جنيه لسهم“موبكو” اليوم.. نهاية حق توزيع جنيه لسهم“بي إنفستمنتس”

ارتفعت أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 123.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 119 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل 842.43 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحصلت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية“راميدا”، على موافقة الهيئة المصرية للأدوية على زيادة أسعار جميع منتجاتها الأساسية.

ويشمل ذلك 22 صنفًا دوائيًا موزعة على علامات تجارية رئيسية مثل كولونا، وأوجرام، وريكوكسيبرايت، وبنتاتروكس، وبروتوفكس، وأومنيفورا، وأوبتامينس، وراميتكس، وميجافين.

وأضافت الشركة، أن متوسط الزيادات في الأسعار التي حصلت الشركة عليها تراوح ما بين 40% و50%، ومنحت هذه الموافقات بشكل تدريجي منذ نهاية مايو 2024 ولاتزال مستمرة.

وأوضحت الشركة أن الزيادات تتضمن استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر.

كما توقعت راميدا الحصول على موافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية في الفترة المقبلة.