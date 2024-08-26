وزير الثقافة يبحث مع نظيره المغربي أوجه التعاون الثقافي المشترك في الرباط

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الرباط / PNN - بحث وزير الثقافة عماد حمدان، مع نظيره المغربي محمد المهدي بنسعيد، في العاصمة المغربية الرباط، أوجه التعاون الثقافي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
جاء ذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي، ووفد من الوزارة ممثلا بمدير عام الصندوق الثقافي الفلسطيني زياد أبو زياد، ومسؤولة الإعلام راية حمدان.
وأكد حمدان، عمق العلاقات الفلسطينية المغربية في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي، فالمغرب هي الحاضنة الثقافية العربية، وفيها من الموروث والمؤسسات الثقافية الكثير، معربا عن شكره وتقديره للمملكة المغربية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي، وأهمية تعزيز العلاقات الثقافية، والتاريخية بين البلدين.
من جهته، قال الوزير المغربي: "قلوبنا معكم في فلسطين"، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفلسطين، واستعداد المملكة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التواصل الثقافي بين الشعبين، مشيرا إلى أن المغرب يسعى دائما لدعم وتطوير العلاقات الثقافية مع فلسطين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين، والتوجه نحو رقمنة الكتب لتوثيق التراث الفلسطيني، وتنفيذ المبادرات الثقافية المجتمعية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالإبداعات الشابة، والاهتمام بموضوع ترجمة الكتب ودعمها.
واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين، من خلال تبادل الخبرات في المجالات الثقافية، وإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة.
MENAFN26082024000205011050ID1108599915
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.