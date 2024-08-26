وزير الثقافة يبحث مع نظيره المغربي أوجه التعاون الثقافي المشترك في الرباط

MENAFN - Palestine News ) الرباط / PNN - بحث وزير الثقافة عماد حمدان، مع نظيره المغربي محمد المهدي بنسعيد، في العاصمة المغربية الرباط، أوجه التعاون الثقافي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

جاء ذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي، ووفد من الوزارة ممثلا بمدير عام الصندوق الثقافي الفلسطيني زياد أبو زياد، ومسؤولة الإعلام راية حمدان.

وأكد حمدان، عمق العلاقات الفلسطينية المغربية في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي، فالمغرب هي الحاضنة الثقافية العربية، وفيها من الموروث والمؤسسات الثقافية الكثير، معربا عن شكره وتقديره للمملكة المغربية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي، وأهمية تعزيز العلاقات الثقافية، والتاريخية بين البلدين.

من جهته، قال الوزير المغربي: "قلوبنا معكم في فلسطين"، مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع بين المغرب وفلسطين، واستعداد المملكة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التواصل الثقافي بين الشعبين، مشيرا إلى أن المغرب يسعى دائما لدعم وتطوير العلاقات الثقافية مع فلسطين.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين، والتوجه نحو رقمنة الكتب لتوثيق التراث الفلسطيني، وتنفيذ المبادرات الثقافية المجتمعية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالإبداعات الشابة، والاهتمام بموضوع ترجمة الكتب ودعمها.

واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تساهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين، من خلال تبادل الخبرات في المجالات الثقافية، وإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة.



