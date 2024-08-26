مستعمرون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون دير قديس غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، قرية دير قديس غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية، وداهموا عددا من المنازل المهجورة، قبل انسحابهم من المنطقة.
وكانت سلطات الاحتلال قد استولت قبل نحو شهر على 441 دونما من أراضي قرى دير قديس، وشبتين، ودير عمار.
يشار إلى أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم بشكل كبير، ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.
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