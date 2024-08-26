مستعمرون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون دير قديس غرب رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، قرية دير قديس غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية، وداهموا عددا من المنازل المهجورة، قبل انسحابهم من المنطقة.

وكانت سلطات الاحتلال قد استولت قبل نحو شهر على 441 دونما من أراضي قرى دير قديس، وشبتين، ودير عمار.

يشار إلى أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم بشكل كبير، ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية حزيران، أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

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