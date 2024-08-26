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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط مدينة نابلس

8/26/2024 4:44:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية التي أصبحت شبه مغلقة أمام الداخلين إلى نابلس والخارجين منها، ما أدى إلى حدوث أزمات خانقة.

وأضافت، أن جنود الاحتلال يقومون بتفتيش المركبات، والتدقيق بهويات المواطنين وإعاقة مرورهم، على حواجز المربعة وعورتا جنوبا، وبيت فوريك شرقا.


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