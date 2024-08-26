منظمات صحفية دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق المبادلات التجارية مع إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) عمان /PNN - طالبت نحو 60 منظمة دولية تدافع عن الصحافة اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الشراكة الذي وقعه مع إسرائيل بسبب الانتهاكات لحرية الإعلام واستهداف صحفيين بصورة "غير مسبوقة" منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، لفتت المنظمات الموقعة في رسالتها، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين اتخذت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، سلسلة من التدابير "للحد من حرية الإعلام، أدت عمليا إلى فرض نظام رقابة".

وطلبت المنظمات من خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بورلي، ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، تعليق اتفاق الشراكة الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض "عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين" عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمات في رسالتها، "أن أكثر من 100 صحفي فلسطيني و3 صحفيين لبنانيين استشهدوا في الحرب، ما يجعلها الفترة الأكثر فتكا" بالصحافة منذ عقود".

وأشارت المنظمات إلى منع الصحفيين الأجانب عمليا من دخول قطاع غزة و"الاعتقالات الاعتباطية" للعاملين في مجال الإعلام، حيث تم توقيف ما لا يقل عن 49 منهم، مشددة على أن "المفعول المتراكم لهذه التجاوزات يولد الظروف لفراغ إعلامي، ويفسح المجال للتضليل الإعلامي".

وطالبت بـالحفاظ على حرية وسائل الإعلام وحماية حياة الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الـ29 من آب الجاري، في العاصمة بروكسل.

ومنذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد 161 صحفيا، وأصيب 186، واعتقل 51 آخرون، بحسب نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وتعرض نحو 94 صحفيا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، وأبقى الاحتلال على اعتقال (53) منهم، ومن بينهم خمس صحفيات وهن: (رولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء اهريش، ورشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية)، و(16) صحفيًا من غزة على الأقل، ومن بين الصحفيين (17) رهن الاعتقال الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.