الاحتلال يعتقل مقدسيين بعد الاعتداء على أحدهما واستخدامه كدرع بشري

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين، خلال اقتحامها مخيم شعفاط وبلدة العيزرية في محافظة القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح، واستخدمته درعا بشريا خلال مداهمتها إحدى البنايات في المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيزرية شرق القدس، واعتقلت الشاب أشرف بصة، وسط مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم.



