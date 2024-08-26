الاحتلال يعتقل مقدسيين بعد الاعتداء على أحدهما واستخدامه كدرع بشري

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين، خلال اقتحامها مخيم شعفاط وبلدة العيزرية في محافظة القدس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال القدس، واعتقلت مواطنا لم تعرف هويته، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح، واستخدمته درعا بشريا خلال مداهمتها إحدى البنايات في المخيم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيزرية شرق القدس، واعتقلت الشاب أشرف بصة، وسط مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين ومنازلهم.
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