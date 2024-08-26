استثمارات محافظ الأوراق المالية للبنوك تنخفض 3.6% فى أبريل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت استثمارات البنوك فى محافظ الأوراق المالية وتشمل الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار خلال أبريل الماضى إلى 5.3 تريليون جنيه مقابل 5.5 تريليون.
وبحسب بيانات البنك المركزى، جاء التراجع نتيجة انخفاض محافظ الأوراق المالية الحكومية نحو 5% إلى 4.89 تريليون جنيه مقابل 5.12 تريليون.
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وتراجعت استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة خلال أبريل إلى 520.6 مليار جنيه مقابل 606.7 مليار، والبنوك العامة إلى 264.2 مليار جنيه مقابل 399.8 مليار، وفروع البنوك الأجنبية إلى 28.1 مليار جنيه مقابل 76.7 مليار.
جاء ذلك بالتزامن مع زيادة استثمارات الأجانب فى الأذون المحلية فى تلك الفترة بعد تحرير سعر الصرف، واتجاه البنك المركزى لسحب فائض السيولة عبر مزادات السوق المفتوح.
ولكن فى أول 4 أشهر من العام الحالى ارتفعت استثمارات المحافظ المالية فى البنوك 1% لتصل إلى 5.3 تريليون جنيه مقابل 5.18 تريليون.
وزادت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية الحكومية 1% خلال أول 4 أشهر إلى 4.89 تريليون جنيه، مقابل 4.86 تريليون فى ديسمبر. البنوك غير الحكومية تنتظر خفض الفائدة لزيادة حصصها السوقية
وتراجعت محافظ الأوراق المالية للقطاع الخاص إلى نحو 292 مليار جنيه، مقابل 297.7 مليار جنيه فى مارس.
لكن فى أول 4 أشهر من العام ارتفعت 9% عن مستوى 267 مليار جنيه نهاية 2023.
وقال البنك المركزى إن استثمارات البنوك فى الأوراق المالية للقطاع العام تراجعت إلى 1.07 مليار جنيه مقابل 1.16 مليار جنيه، فيما انخفضت 19% عن ديسمبر الماضى حين بلغت 1.31 مليار.
واستثمرت البنوك فى الأوراق المالية بالخارج بنحو 73.5 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 3.67 تريليون جنيه من قيمة المحفظة، بينها 3.4 تريليون جينه للقطاع الحكومى ونحو 229 مليار جنيه للقطاع الخاص وحوالى 1.1 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام.
بينما استحوذت العملة الأجنبية على 1.6 تريليون جنيه، تضمنت 1.5 تريليون جنيه للقطاع الحكومى فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى 136.5 مليار جنيه.
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