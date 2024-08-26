استثمارات محافظ الأوراق المالية للبنوك تنخفض 3.6% فى أبريل

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت استثمارات البنوك فى محافظ الأوراق المالية وتشمل الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار خلال أبريل الماضى إلى 5.3 تريليون جنيه مقابل 5.5 تريليون.

وبحسب بيانات البنك المركزى، جاء التراجع نتيجة انخفاض محافظ الأوراق المالية الحكومية نحو 5% إلى 4.89 تريليون جنيه مقابل 5.12 تريليون.

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وتراجعت استثمارات البنوك الخاصة فى أذون الخزانة خلال أبريل إلى 520.6 مليار جنيه مقابل 606.7 مليار، والبنوك العامة إلى 264.2 مليار جنيه مقابل 399.8 مليار، وفروع البنوك الأجنبية إلى 28.1 مليار جنيه مقابل 76.7 مليار.

جاء ذلك بالتزامن مع زيادة استثمارات الأجانب فى الأذون المحلية فى تلك الفترة بعد تحرير سعر الصرف، واتجاه البنك المركزى لسحب فائض السيولة عبر مزادات السوق المفتوح.

ولكن فى أول 4 أشهر من العام الحالى ارتفعت استثمارات المحافظ المالية فى البنوك 1% لتصل إلى 5.3 تريليون جنيه مقابل 5.18 تريليون.

وزادت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية الحكومية 1% خلال أول 4 أشهر إلى 4.89 تريليون جنيه، مقابل 4.86 تريليون فى ديسمبر.

وتراجعت محافظ الأوراق المالية للقطاع الخاص إلى نحو 292 مليار جنيه، مقابل 297.7 مليار جنيه فى مارس.

لكن فى أول 4 أشهر من العام ارتفعت 9% عن مستوى 267 مليار جنيه نهاية 2023.

وقال البنك المركزى إن استثمارات البنوك فى الأوراق المالية للقطاع العام تراجعت إلى 1.07 مليار جنيه مقابل 1.16 مليار جنيه، فيما انخفضت 19% عن ديسمبر الماضى حين بلغت 1.31 مليار.

واستثمرت البنوك فى الأوراق المالية بالخارج بنحو 73.5 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن العملة المحلية استحوذت على 3.67 تريليون جنيه من قيمة المحفظة، بينها 3.4 تريليون جينه للقطاع الحكومى ونحو 229 مليار جنيه للقطاع الخاص وحوالى 1.1 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام.

بينما استحوذت العملة الأجنبية على 1.6 تريليون جنيه، تضمنت 1.5 تريليون جنيه للقطاع الحكومى فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى 136.5 مليار جنيه.