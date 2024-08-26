إندرايف خدمات: نفذنا 200 ألف طلب فى مصر خلال عامين

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“إندرايف خدمات”، إنها قدمت خلال عامين العديد من الحلول لمستخدمى التطبيق للحصول على خدمات التنظيف ورعاية الحيوانات الأليفة وإتاحة تعلم اللغات من خلال فريق عمل من الخبراء والمتخصصين.

وبعد مرور عامين فى مصر، أوضحت الشركة أنها أتاحت خدماتها لأكثر من 100 ألف مستخدم وتم تنفيذ 200 ألف طلب فى محافظتى القاهرة والإسكندرية ومؤخراً فى الإسماعيلية والمنصورة وطنطا، ومن بين الخدمات التى حققت أعلى الإيرادات خلال الصيف الماضى، كانت خدمة رعاية الأطفال، تليها خدمة طلاء المنازل، والتنظيف المنزلى.

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ومن بين الخدمات الأكثر شعبية فى مصر هى التنظيف، وإصلاح وتركيب مكيفات الهواء، والتدبير المنزلى، والأعمال الكهربائية، وفى المركز الخامس أعمال السباكة، كما توفر الخدمة أيضًا إمكانية الوصول إلى خدمات غسيل السيارات، ومعلمى اللغات، والترميم والبناء، وخدمات التجميل، وغيرها الكثير من الخدمات.

قالت آنا نوموفا، مديرة التسويق لـ”إندرايف خدمات”: ما حققته الشركة على مدار عامين يظهر أن هناك حاجة حقيقية لهذه الخدمة فى مصر ليس فقط على صعيد المستخدمين، بل وأيضًا للمتخصصين فى جميع المجالات، الذين لديهم الآن طريقة ملائمة للعثور على المزيد من الوظائف وبالتالى زيادة دخلهم عبر التطبيق.