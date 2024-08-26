إندرايف خدمات: نفذنا 200 ألف طلب فى مصر خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة“إندرايف خدمات”، إنها قدمت خلال عامين العديد من الحلول لمستخدمى التطبيق للحصول على خدمات التنظيف ورعاية الحيوانات الأليفة وإتاحة تعلم اللغات من خلال فريق عمل من الخبراء والمتخصصين.
وبعد مرور عامين فى مصر، أوضحت الشركة أنها أتاحت خدماتها لأكثر من 100 ألف مستخدم وتم تنفيذ 200 ألف طلب فى محافظتى القاهرة والإسكندرية ومؤخراً فى الإسماعيلية والمنصورة وطنطا، ومن بين الخدمات التى حققت أعلى الإيرادات خلال الصيف الماضى، كانت خدمة رعاية الأطفال، تليها خدمة طلاء المنازل، والتنظيف المنزلى.
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ومن بين الخدمات الأكثر شعبية فى مصر هى التنظيف، وإصلاح وتركيب مكيفات الهواء، والتدبير المنزلى، والأعمال الكهربائية، وفى المركز الخامس أعمال السباكة، كما توفر الخدمة أيضًا إمكانية الوصول إلى خدمات غسيل السيارات، ومعلمى اللغات، والترميم والبناء، وخدمات التجميل، وغيرها الكثير من الخدمات.
قالت آنا نوموفا، مديرة التسويق لـ”إندرايف خدمات”: ما حققته الشركة على مدار عامين يظهر أن هناك حاجة حقيقية لهذه الخدمة فى مصر ليس فقط على صعيد المستخدمين، بل وأيضًا للمتخصصين فى جميع المجالات، الذين لديهم الآن طريقة ملائمة للعثور على المزيد من الوظائف وبالتالى زيادة دخلهم عبر التطبيق.
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