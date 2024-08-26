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قميص رياضي يحطم الرقم القياسي ويباع بـ 24 مليون دولار

8/26/2024 3:10:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبح القميص الذي ارتداه بيب روث، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره أعظم لاعب بيسبول عبر التاريخ، خلال المباراة الثالثة من نهائي دوري البيسبول الأمريكي لعام 1932، أغلى قطعة تذكارية رياضية بعد بيعه في مزاد علني مقابل 24.12 مليون دولار.

وحطم القميص الذي ارتداه روث لاعب فريق نيويورك يانكيز أمام فريق شيكاجو كابس، الرقم القياسي السابق الذي حمله قميص مايكل جوردان في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين عام 1998، والذي بيع مقابل 10.1 مليون دولار في عام 2022.

وقال كريس آيفي، مدير المزادات الرياضية في دار هيريتيدج للمزادات "لو كانت هذه قطعة فنية، فإن الأمر سيكون بمثابة اقتناء لوحة الموناليزا.

وفاز يانكيز 4-صفر بتلك السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مواجهات، لينال اللقب وهو السابع والأخير الذي يحققه روث في مسيرته كلاعب.

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