شهيد برصاص الاحتلال في يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - استشهد، اليوم الإثنين، مواطن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خربة جنبا ببلدة يطا، جنوب الخليل.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد المواطن إياد عايد عبد النجار (46 عاماً)، بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب يطا.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطن النجار قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي جنبا، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وباستشهاد المواطن النجار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 645 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

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