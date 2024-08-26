سفارة فلسطين لدى المجر تستقبل بعثة الكيك بوكسينغ المشاركة في بطولة العالم للشباب

(MENAFN
- Palestine News Network
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بودابست / PNN - استقبلت سفارة دولة فلسطين لدى المجر، والجالية الفلسطينية، بعثة فلسطين للكيك بوكسينغ المشاركة في بطولة العالم للشباب.
والتقى سفير دولة فلسطين فادي الحسيني مع عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية نزار طالب، والمدرب وسيم ياسين، واللاعب زيدان سلامة، بحضور أمين سر الجالية الفلسطينية في المجر أيمن دوغلاس، وعضو الهيئة الإدارية للجالية علي رشيد.
وأطلع طالب الحضور على تفاصيل إدراج تجميد عضوية الاتحاد الإسرائيلي على جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، كما تناول اللقاء التنسيق من أجل ضمان حضور الجمهور والعلم الفلسطيني في المدرجات، خاصة خلال مباريات البطل الفلسطيني سلامة.
وفي نهاية اللقاء، قدم طالب درعا باسم الفريق جبريل الرجوب للسفير الحسيني تقديرا لجهوده.
وكان السفير الحسيني قد شارك في مراسم الافتتاح إلى جانب عدد من سفراء الدول المشاركة، حيث يقدر عدد اللاعبين والفرق الفنية المشاركة في البطولة أكثر من 2000 مشارك، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب الفلسطيني في مشاركته بالبطولة ضمن فئة وزن +94، اليوم، في أساليب كيك لايت، واللايت كونتاكت.
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