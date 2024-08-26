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سفارة فلسطين لدى المجر تستقبل بعثة الكيك بوكسينغ المشاركة في بطولة العالم للشباب

8/26/2024 3:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بودابست / PNN - استقبلت سفارة دولة فلسطين لدى المجر، والجالية الفلسطينية، بعثة فلسطين للكيك بوكسينغ المشاركة في بطولة العالم للشباب.

والتقى سفير دولة فلسطين فادي الحسيني مع عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية نزار طالب، والمدرب وسيم ياسين، واللاعب زيدان سلامة، بحضور أمين سر الجالية الفلسطينية في المجر أيمن دوغلاس، وعضو الهيئة الإدارية للجالية علي رشيد.

وأطلع طالب الحضور على تفاصيل إدراج تجميد عضوية الاتحاد الإسرائيلي على جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، كما تناول اللقاء التنسيق من أجل ضمان حضور الجمهور والعلم الفلسطيني في المدرجات، خاصة خلال مباريات البطل الفلسطيني سلامة.

وفي نهاية اللقاء، قدم طالب درعا باسم الفريق جبريل الرجوب للسفير الحسيني تقديرا لجهوده.

وكان السفير الحسيني قد شارك في مراسم الافتتاح إلى جانب عدد من سفراء الدول المشاركة، حيث يقدر عدد اللاعبين والفرق الفنية المشاركة في البطولة أكثر من 2000 مشارك، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب الفلسطيني في مشاركته بالبطولة ضمن فئة وزن +94، اليوم، في أساليب كيك لايت، واللايت كونتاكت.


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