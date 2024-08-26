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أسيران من جنين ومخيمها يدخلان عاميهما ال23 في سجون الاحتلال

8/26/2024 3:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - دخل المعتقلان جمال عبد السلام أسعد "أبو الهيجا" من مخيم جنين، وإسلام صالح محمد جرار من جنين، اليوم الإثنين، عاميهما ال23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن المعتقلان أبو الهيجا وجرار جرى اعتقالهما خلال اجتياح مخيم جنين بتاريخ 26/8/2002، وحكمت محكمة الاحتلال على أبو الهيجا بالسجن سبعة مؤبدات، وعلى الأسير جرار بالسجن تسعة مؤبدات.

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