أسيران من جنين ومخيمها يدخلان عاميهما ال23 في سجون الاحتلال

أسيران من جنين ومخيمها يدخلان عاميهما ال23 في سجون الاحتلال
التاريخ
8/26/2024 3:09:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - دخل
المعتقلان جمال عبد السلام أسعد "أبو الهيجا" من مخيم جنين، وإسلام صالح محمد جرار من جنين، اليوم الإثنين، عاميهما ال23 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن المعتقلان أبو الهيجا وجرار جرى اعتقالهما خلال اجتياح مخيم جنين بتاريخ 26/8/2002، وحكمت محكمة الاحتلال على أبو الهيجا بالسجن سبعة مؤبدات، وعلى الأسير جرار بالسجن تسعة مؤبدات.
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