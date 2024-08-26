قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN - شنت قوات الاحتلال منذ ساعات مساء أمس وحتى ساعات صباح اليوم، حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين عاثت فيها فسادا قبل أن تعتقل عدد من المواطنين ،في مناطق متفرقة من الضفة .
في محافظة نابلس، عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة برقة شمال غرب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت برقة، وداهمت عددا من المنازل في الحارة الغربية وعبثت في محتوياتها، واعتقلت المواطنين أسيد دسوقي، وحارث صلاح، والأسير المحرر معن صلاح.
وفي سياق متصل أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي راس العين وأطراف البلدة القديمة من نابلس، وانتشرت في المنطقة وسط محاصرة أحد المنازل.
وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حسن الصفدي بعد مداهمة منزله.
وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من المنازل والبنايات السكنية، واعتقلت متيم رضوان، و لؤي جبر، و عمار دويكات،
وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
كما داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في محيط دار الأيتام في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وحي القرعان ومنطقة الصحة الجديدة ومنطقة الاتصالات القديمة بالمدينة.
MENAFN26082024000205011050ID1108599685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.