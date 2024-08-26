قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - شنت قوات الاحتلال منذ ساعات مساء أمس وحتى ساعات صباح اليوم، حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين عاثت فيها فسادا قبل أن تعتقل عدد من المواطنين ،في مناطق متفرقة من الضفة .

في محافظة نابلس، عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت برقة، وداهمت عددا من المنازل في الحارة الغربية وعبثت في محتوياتها، واعتقلت المواطنين أسيد دسوقي، وحارث صلاح، والأسير المحرر معن صلاح.

وفي سياق متصل أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي راس العين وأطراف البلدة القديمة من نابلس، وانتشرت في المنطقة وسط محاصرة أحد المنازل.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حسن الصفدي بعد مداهمة منزله.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وداهمت عددا من المنازل والبنايات السكنية، واعتقلت متيم رضوان، و لؤي جبر، و عمار دويكات،

وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في محيط دار الأيتام في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وحي القرعان ومنطقة الصحة الجديدة ومنطقة الاتصالات القديمة بالمدينة.







