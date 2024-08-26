مفاوضات الهدنة تصل لطريق مسدود ووفود تقنية تواصل المحادثات

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - وصلت مفاوضات القاهرة بين حركة حماس وإسرائيل إلى طريق مسدود مرة أخرى، بسبب التعنت الإسرائيلي ورفض الانسحاب من محور فيلادلفيا.

فقد غادرت الوفود الرسمية القاهرة أمس بعد جولة وصفت بأنها مفصلية، لكنها لم تسفر عن أي تقدم، حيث ذكر موقع "والا" العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي تأكيده استمرار وجود خلافات بين الطرفين.

في حين نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن هناك احتمالا ضئيلا أن تقود محادثات القاهرة إلى تقدم في مفاوضات التبادل.

ووفقا للهيئة، فإن التفويض الممنوح للوفد المفاوض لا يتيح التوصل إلى تسوية بشأن محور فيلادلفيا، وذكرت أن وفدا تقنيا إسرائيليا ما زال موجودا في القاهرة لمواصلة المفاوضات وتقليص الفجوات بشأن الصفقة.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي تأكيده أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة، وأن الفرق التفاوضية ستبقى في القاهرة لحل القضايا المتبقية.

وكشف مسؤول في حركة حماس أن الوسطاء في مصر وقطر أبلغوا وفد حماس في القاهرة مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن المقترح الذي قدم لهم لا يشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة.

ووفقا للمسؤول في حماس فإن المقترح الجديد، الذي يتضمن مطالب إسرائيلية، يمنح إسرائيل السيطرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة التي يبلغ طولها 14 كيلومترا، كما ينص المقترح على استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة.

وكانت الحركة قد أكدت قبل بدأ جولة القاهرة أنها ملتزمة باقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في الثاني من يوليو/تموز، ووافق عليه مجلس الأمن.

كما طالبت الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما قبلته في يوليو/تموز وإلزام إسرائيل بذلك، بدل الدخول في مفاوضات جديدة.

وكانت حماس قد وافقت في الثاني من يوليو/ تموز الماضي، على مقترح تقدم به الوسطاء بناء على رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل أن ينقلب عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويضيف إليه شروطا جديدة.

وبرزت إشكالية محور فيلادلفيا بعد إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الانسحاب من المحور رغم أن تلك القضية لم تطرح أبدا في أي جولة للمفاوضات، وكان ما تم التوافق عليه سابقا يشير إلى الانسحاب من المحور.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن نتنياهو قد تعهد لبايدن بالانسحاب نحو كيلومتر واحد من محور فيلادلفيا، باعتباره مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق.

وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هيرتسوغ في حديث لشبكة "سي بي إس" الأميركية إن إسرائيل وافقت على تقليص عدد قواتها في المحور، لافتا إلى أنها غير ملزمة حاليا بإخلائه.

ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق خشية انهيار حكومته وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.