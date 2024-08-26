Monday, 26 August 2024 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سماع دوي انفجارات في كييف

8/26/2024 3:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

سُمع دوي سبعة انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف صباح الاثنين، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية.

وأطلقت روسيا
سلسلة هجمات صباح الاثنين.وأعلن حكام منطقتي أوديسا وزابوريجيا الجنوبيتين وخاركيف الشمالية على تلغرام وقوع انفجارات في مناطقهم ودعوا السكان للتوجّه إلى الملاجئ.

وأفاد رئيس بلدية لوتسك (وسط) إيغور بوليشوك بأن "مبنى سكينا تضرر نتيجة الهجوم في لوتسك".
وفي وقت سابق، أسفر هجوم على منشأة صناعية في منطقة بولتافا (وسط) عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فيليب برونين.

وأعلنت الشركة المشغلة لشبكة الطاقة في أوكرانيا DTEK عن انقطاعات طارئة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN26082024000110011019ID1108599660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث