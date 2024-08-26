سماع دوي انفجارات في كييف

سُمع دوي سبعة انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف صباح الاثنين، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية.

وأطلقت روسيا

سلسلة هجمات صباح الاثنين.وأعلن حكام منطقتي أوديسا وزابوريجيا الجنوبيتين وخاركيف الشمالية على تلغرام وقوع انفجارات في مناطقهم ودعوا السكان للتوجّه إلى الملاجئ.

وأفاد رئيس بلدية لوتسك (وسط) إيغور بوليشوك بأن "مبنى سكينا تضرر نتيجة الهجوم في لوتسك".

وفي وقت سابق، أسفر هجوم على منشأة صناعية في منطقة بولتافا (وسط) عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فيليب برونين.

وأعلنت الشركة المشغلة لشبكة الطاقة في أوكرانيا DTEK عن انقطاعات طارئة.

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