سماع دوي انفجارات في كييف

(MENAFN
- Al-Bayan)
سُمع دوي سبعة انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف صباح الاثنين، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية.
وأطلقت روسيا
سلسلة هجمات صباح الاثنين.وأعلن حكام منطقتي أوديسا وزابوريجيا الجنوبيتين وخاركيف الشمالية على تلغرام وقوع انفجارات في مناطقهم ودعوا السكان للتوجّه إلى الملاجئ.
وأفاد رئيس بلدية لوتسك (وسط) إيغور بوليشوك بأن "مبنى سكينا تضرر نتيجة الهجوم في لوتسك".
وفي وقت سابق، أسفر هجوم على منشأة صناعية في منطقة بولتافا (وسط) عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فيليب برونين.
وأعلنت الشركة المشغلة لشبكة الطاقة في أوكرانيا DTEK عن انقطاعات طارئة.
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