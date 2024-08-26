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غرق سفينة ماليزية بعد اصطدامها بجسم مجهول

8/26/2024 3:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تعمل السلطات الماليزية يوم الإثنين على إنقاذ سفينة حربية، عمرها 45 عاما، غرقت بعد اصطدامها بجسم مجهول تحت الماء.

وقالت البحرية الماليزية في بيان إن تسربا وقع في غرفة محرك البارجة "كيه دي بينديكار" يوم الأحد، ما أدى لغرقها بشكل سريع.

وأضافت أن الطاقم فشل في إصلاح الثقب، ما أدى لغرق البارجة - التي يبلغ وزنها 260 طنا - بعد ساعات قبالة ساحل ولاية جوهور جنوبي البلاد.

قامت السلطات بإجلاء جميع أفراد الطاقم، البالغ عددهم 39، دون وقوع إصابات.

وقالت البحرية "نعتقد أن التسرب ناجم عن اصطدام السفينة بجسم تحت الماء. عمليات الإنقاذ ما تزال جارية، وبدأنا تحقيقا في سبب الحادث".

وأمر وزير الدفاع الماليزي، محمد خالد نور الدين، يوم الإثنين بفحص السفن البحرية التي صنعت منذ 40 عاما، والتي تشكل ثلث أسطول البلاد في الأقل.

دخلت السفينة "بينديكار"، والتي صنعت في السويد، الخدمة في الأسطول الماليزي عام 1979.

نقلت صحيفة "هاريان ميترو" الناطقة باللغة الملايوية عن الوزير محمد خالد قوله "لا ننكر أن بعض سفننا قديمة، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك أحد الأسباب. الشيء المهم هو عدم فقدنا لأي أرواح لحسن الحظ في هذا الحادث".

كما قال إن عملية تحديث للأسطول جارية، وتتضمن تصنيع سفن قتالية ساحلية، وستدخل أول بارجة الخدمة عام 2026.

وأضاف أن الوزارة تتفاوض أيضا لشراء سفن حربية مخصصة للمهام الساحلية من تركيا.

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