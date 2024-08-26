غرق سفينة ماليزية بعد اصطدامها بجسم مجهول

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعمل السلطات الماليزية يوم الإثنين على إنقاذ سفينة حربية، عمرها 45 عاما، غرقت بعد اصطدامها بجسم مجهول تحت الماء.
وقالت البحرية الماليزية في بيان إن تسربا وقع في غرفة محرك البارجة "كيه دي بينديكار" يوم الأحد، ما أدى لغرقها بشكل سريع.
وأضافت أن الطاقم فشل في إصلاح الثقب، ما أدى لغرق البارجة - التي يبلغ وزنها 260 طنا - بعد ساعات قبالة ساحل ولاية جوهور جنوبي البلاد.
قامت السلطات بإجلاء جميع أفراد الطاقم، البالغ عددهم 39، دون وقوع إصابات.
وقالت البحرية "نعتقد أن التسرب ناجم عن اصطدام السفينة بجسم تحت الماء. عمليات الإنقاذ ما تزال جارية، وبدأنا تحقيقا في سبب الحادث".
وأمر وزير الدفاع الماليزي، محمد خالد نور الدين، يوم الإثنين بفحص السفن البحرية التي صنعت منذ 40 عاما، والتي تشكل ثلث أسطول البلاد في الأقل.
دخلت السفينة "بينديكار"، والتي صنعت في السويد، الخدمة في الأسطول الماليزي عام 1979.
نقلت صحيفة "هاريان ميترو" الناطقة باللغة الملايوية عن الوزير محمد خالد قوله "لا ننكر أن بعض سفننا قديمة، لكن من غير المرجح أن يكون ذلك أحد الأسباب. الشيء المهم هو عدم فقدنا لأي أرواح لحسن الحظ في هذا الحادث".
كما قال إن عملية تحديث للأسطول جارية، وتتضمن تصنيع سفن قتالية ساحلية، وستدخل أول بارجة الخدمة عام 2026.
وأضاف أن الوزارة تتفاوض أيضا لشراء سفن حربية مخصصة للمهام الساحلية من تركيا.
MENAFN26082024000110011019ID1108599659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.