كسر في الأنف يعطل مسيرة لاعب مصري لثلاثة أسابيع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن نادي بيراميدز المصري خضوع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد العاطي دونجا لعملية جراحية بعد إصابته في مواجهة جي كيه يو بطل زنزبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.
وقال الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن اللاعب أجري عملية جراحية بإحدى المستشفيات بعد إصابته القوية خلال لقاء جي كيه يو بطل زنزبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف أن دونجا تعرض لكسر مضاعف في الأنف خلال اللقاء، وخضع لعملية إصلاح للكسر بإحدى مستشفيات القاهرة.
وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن دونجا سيعود للتدريبات بشكل تدريجي على مراحل وسيرتدي قناعا واقيا لمنطقة الأنف والوجه، على أن يعود بشكل طبيعي خلال 3 أسابيع للملاعب.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN26082024000110011019ID1108599657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.