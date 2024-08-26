كسر في الأنف يعطل مسيرة لاعب مصري لثلاثة أسابيع

أعلن نادي بيراميدز المصري خضوع وسط الفريق الأول محمود عبد العاطي دونجا لعملية جراحية بعد إصابته في مواجهة جي كيه يو بطل زنزبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن اللاعب أجري عملية جراحية بإحدى المستشفيات بعد إصابته القوية خلال لقاء جي كيه يو بطل زنزبار في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن دونجا تعرض لكسر مضاعف في الأنف خلال اللقاء، وخضع لعملية إصلاح للكسر بإحدى مستشفيات القاهرة.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن دونجا سيعود للتدريبات بشكل تدريجي على مراحل وسيرتدي قناعا واقيا لمنطقة الأنف والوجه، على أن يعود بشكل طبيعي خلال 3 أسابيع للملاعب.

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