نابولي يستعيد بريقه.. وخسارة صادمة لروما في الدوري الإيطالي

فاز نابولي على بولونيا 3/صفر، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعوض نابولي جماهيره عن الخسارة بنفس النتيجة في الجولة الأولى أمام هيلاس فيرونا، ليحصل على أول ثلاث نقاط له هذا الموسم.

وانتظر نابولي حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليسجل هدف التقدم عن طريق جيوفاني دي لورينزو.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من الجورجي كفيتشا كفاراتسيخيليا من خارج منطقة الجزاء، ليتسلمها دي لورينزو من الجهة اليمنى، ويضعها في شباك بولونيا.

وفي الدقيقة 75 سجل كفاراتسيخيليا الهدف الثاني لنابولي، بعدما توغل بالكرة في عمق دفاع بولونيا، ليسددها وتستقر في شباك الحارس لوكاس سكوربسكي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جيوفاني سيميوني الهدف الثالث لنابولي، بعد تمريرة من الجهة اليمنى من زميله ديفيد نيريس.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، خسر روما على أرضه أمام إمبولي 1 / 2.

وسيطر روما على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن ذلك لم يمنع تلقي شباكه هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط عن طريق إيمانويل جيسي.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء روما، حولها لورينزو كولومبو بضربة رأس بتجاه جيسي الذي وضعها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، حصل إمبولي على ضربة جزاء تكفل لورينزو كولومبو بتنفيذها بنجاح في الشباك في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80 سجل روما هدف تقليص الفارق عن طريق ألدور شوموردوف، الذي تلقى عرضية من الجهة اليمنى من زميله توماس بالدانزي، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.

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